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четверг, 18 февраля 2021 06:11

Как "Боруссия" с дублем Холанда переиграла "Севилью"

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Как &quot;Боруссия&quot; с дублем Холанда переиграла &quot;Севилью&quot;
Эрлинг Холанд считается одним из наибльших талантов в мире. Фото Рейтер

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" в драматической игре переиграла в Испании "Севилью" - 3:2. Дублем отметился молодой талант "Боруссии" Эрлинг Холанд.

Хозяева открыли счет в матче первым же ударом по воротам - Сусо классно обыграл соперника и направил мяч в сетку, пробив почти с линии штрафной. Голкипер при этом дезориентировал рикошет.

Боруссия "отыгралась очень быстро - Махмуд Дауд сравнял счет эффектным дальним ударом.

А дальше пришло время Эрлинга Холланд. Сначала норвежец получил пас от партнера и с близкого расстоянии переиграл вратаря. А потом ударом в касание завершил контратаку "Боруссии" после паса Марко Ройса.

Под конец второго тайма "Севильи" удалось отыграть один мяч - отличился де Йонг - 2:3.

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20-летний Эрлинг Холанд стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который забил 18 голов в своих первых 13 матчах в турнире. А в этом сезоне на его счету 25 голов в 24 матчах во всех турнирах.

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