Как Билодид радовалась после победы на чемпионате мира

18-летняя украинская дзюдоистка Дарья Билодид стала самой молодой двукратной чемпионкой мира по дзюдо.

В финальной схватке весовой категории -48кг чемпионата мира-2019 украинка, как и в прошлом году, победила японку Фуну Танаки.

Тогда Билодид стала самой молодой чемпионкой мира (17 лет и 345 дней) в истории дзюдо (и среди женщин, и среди мужчин). После победы над Танаки Дарья стала самой молодой двукратной чемпионкой мира по дзюдо. На момент победы ей исполнилось 18 лет и 11 месяцев. С ноября 2017 Билодид проиграла только одну схватку. Это произошло на Гран-при в Тбилиси, когда Дарья проиграла в финале.

Автор: Reuters

Автор: Reuters

Автор: Reuters

Автор: Reuters

Автор: Reuters

Автор: Reuters

Автор: Reuters

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Победа в Токио для Билодид стала четвертой большой в карьере украинки за два последних года. Ранее она становилась чемпионкой Европы (Варшава, 2017), брала золото на Европейских играх-2019, плюс две победы на чемпионатах мира.