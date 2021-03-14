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среда, 17 марта 2021 06:11

Как "Бавария" разгромила "Лацио"

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Как &quot;Бавария&quot; разгромила &quot;Лацио&quot;
Роберт Левандовски выступает за "Баварию" с 2014 года. Фото: REUTERS

17 марта "Бавария" проведет ответный матч против "Лацио" в рамках 1/8 Лиги чемпионов.

В 1-м матче в Риме борьбы не получилось. Действующий победитель турнира разгромил соперника - 4:1.

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Все вопросы в противостоянии были сняты в 1-м тайме. "Бавария" забила в ворота хозяева 3 мяча.

После перерыв команды быстро обменялись забитыми голами и доигрывали встречу. Матч в Мюнхене будет формальностью.

17 марта в ЛЧ также между собой сыграют "Челси" и "Атлетико". В 1-й игре команда Томаса Тухеля была сильнее 1:0.

В 1/4 Лиги чемпионов уже вышли: ПСЖ, "Потро", "Ливерпуль", "Севилья", "Реал" и "Манчестер Сити".

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Дата
17
марта

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