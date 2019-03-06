Как "Аякс" разгромил "Реал", а "Тоттенхэм" победил "Боруссию" - видео

Тадич забил мяч и отдал две голевые передачи. Фото: BBC

Повторные матчи 1/8 Лиги чемпионов принесли настоящую сенсацию: амстердамский "Аякс" на выезде разгромил мадридский "Реал" со счетом 4:1.

Гости сумели быстро забить два мяча благодаря усилиям крайних нападающих Зиеша и Нереса (в обоих случая голевые передачи отдавал Тадич).

После перерыва Тадич к двух голевым пасам добавил взятие ворот - сербскому нападающему удался роскошный удар в "девятку". В этом случае арбитру из Германии Феликсу Брыху довелось воспользоваться системой VAR, поскольку в начальной стадии момента с голом мяч мог покинуть поле. После консультаций с видеоассистентами рефери все-таки засчитал гол.

Испанцы быстро восстановили интригу - отличился Асенсио, но "Аякс" моментально снова сделал счет комфортным - Шене со штрафного закинул мяч за шиворот Куртуа.

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответные матчи

Реал – Аякс 1:4

Голы: Асенсио, 70 - Зиеш, 7, Нерес, 18, Тадич, 62, Шене, 72

В Дортмунде хозяевам необходимо было отыграть серьезный гандикап в три мяча. Однако огорчить соперника не удалось, в свою очередь англичане вначале второго тайма похоронили надежды немцев на проход в следующий раунд - Кейн без помех переиграл голкипера со средней дистанции.

Боруссия Д – Тоттенхэм 0:1

Гол: Кейн, 48

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В среду повторные матчи Лиги чемпионов проведут "ПСЖ" с "Манчестер Юнайтед" и "Порту" с "Ромой".