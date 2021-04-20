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среда, 21 апреля 2021 06:11

Как "Агробизнес" победил "Шахтер"

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Как &quot;Агробизнес&quot; победил &quot;Шахтер&quot;
"Агробизнес" создал главную сенсацию в Кубке Украины. Фото: ФК "Агробизнес"

21 апреля "Агробизнес" сыграет с "Динамо" в матче 1/2 финала Кубка Украины.

Представитель первой лиги на предыдущей стадии победил действующего чемпиона Украины "Шахтёр" -1:0.

Матч состоялся в Киеве на стадионе "Динамо", хотя "Агробизнес" был формальным хозяином поля.

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В первом тайме команда из Хмельницкой области трижды могла забить в ворота Андрея Пятова, но не хватило мастерства и фарта.

После перерывы "горняки" заработали пенальти. Арбитр сначала дал желтую карточку Манору Соломону за симуляцию, а после просмотра видеоповтора изменения своей решения. Но Алан Патрик не смог переиграть вратаря соперников.

Развязка наступила в конце игры. Команда Александра Чижевского сначала использовала провал обороны "Шахтёра", а затем удаление получил Давид Хочолава.

Матч "Агробизнес" - "Динамо" пройдет в Тернополе. Начало матча в 16:00.

В другом полуфинале сыграют "Александрия" и "Заря".

Финал пройдет в Тернополе 12 мая.

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