Как 20-летний защитник "Динамо" уложил на газон Шевченко

Сборная Украины готовится к старту квалификации Кубка мира-2022.

Наставник команды Андрей Шевченко смог провести только 1 тренировку перед 1-м матчем против Франции. Национальная команда собралась в Киеве на стадионе Банникова.

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В одном из эпизодов тренировки защитник "Десны" Ефим Конопля эффектно расправился с игроком "Манчестер Сити" Александром Зинченко. В другом защитник "Динамо" Александр Сирота смог положить на газон тренера команды Шевченко, который принимал участие в упражнениях на контроль мяча.

Матч Франция - Украина состоится 24 марта в Париже. Начало в 21:45.

28 и 31 марта сборная Украины в Киеве будет принимать Финляндию и Казахстан. Оба матча пройдут на НСК "Олимпийский". Начало в 21:45.

Прямую путевку на Кубок мира-2022 получит только победитель группы. Команда, которая займет 2-е место, будет играть стыковые матчи за право поехать в Катар, где пройдет финальная часть.