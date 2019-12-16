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понедельник, 16 декабря 2019 05:20

К Олимпиаде-2020 открыли пятиэтажный стадион
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Свежепостроенный к Олимпиаде стадион в Токио
Свежепостроенный к Олимпиаде стадион в Токио
Свежепостроенный к Олимпиаде стадион в Токио
Свежепостроенный к Олимпиаде стадион в Токио

В Токио открыли пятиэтажный Национальный стадион, на котором будут проходить церемония открытия и закрытия Олимпиады-2020 и соревнования по легкой атлетике и футболу.

"Привет, наш Стадион! Олимпийский стадион #Tokyo2020 готов принять весь мир", – говорится в сообщении в Twitter-аккаунте Олимпиады-2020.

Строительство стадиона продолжалось в течение трех лет и окончательно было завершено 30 ноября 2019 года. Стадион имеет пять этажей над землей и два этажа под землей и занимает около 69,6 тысячи м. кв.

Новый стадион рассчитан на 68 тыс. зрителей, а строительство его арены обошлось в 1,44 млрд долларов.

На стадионе состоится церемония открытия и закрытия, соревнования по легкой атлетике и финал женского футбола на Олимпийских играх. Также на Национальном стадионе будет проходить открытие и закрытие Паралимпиады.

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Летняя Олимпиада-2020 пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа.

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