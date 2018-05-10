К бою Ломаченко с Линаресом представили специальный пояс

В субботу, 12 мая, в Нью-Йорке состоится поединок украинского чемпиона мира Василия Ломаченко с Хорхе Линаресом.

Накануне Всемирная боксерская ассоциация (WBA) изготовила специальный пояс к титульному бою в легком весе между Василием Ломаченко и Хорхе Линаресом. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Это пояс с оригинальным дизайном, который создан специально для исторических боев. Ранее WBA выпускала подобный пояс к боям Головкин - Альварес и Владимир Кличко - Джошуа. Президент WBA Джилберто Хесус Мендоса лично вручит пояс победителю боя.

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30-летний Ломаченко - двукратный Олимпийский чемпион 2008 и 2012 годов, чемпион мира в полулегком весе по версии WBO (2014-2016), во втором полулегком весе по версии WBO (2016).