Йоханнес Бё сенсационно проиграл первую гонку биатлонного сезона

Лагрейд сенсационно выиграл первую гонку. Фото IBU

Дебютант сборной Норвегии Стурла Лагрейд выиграл первую гонку нового биатлонного Эзон 2020-2021. Он сумел не промахнуться ни на одном из четырех огневых рубежей индивидуальной гонки.

Вторым был действующий обладатель Кубка мира Иоганнес Бе из Норвегии, который имел один промах и уступил победителю 19 секунд, а третьим также с одним промахом - немец Эрик Лессер.

Лучший из украинцев Артем Прима с двумя промахами финишировал в четвертом десятке.

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В 15-00 сезон будут открывать индивидуальной гонкой женщины.