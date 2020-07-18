Йохан Кройф показал, каким должен быть футбол

По версии портала Goal первую строчку в рейтинге претендентов на "Золотой мяч-2020" сохраняет форвард "Баварии" Роберт Левандовски. На 2-е место поднялся нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду. На 3-й строчке находится хавбек "Манчестер Сити" Кевин де Брейне.

Вспоминаем лауреатов прошлых лет. В 1971, 1973 и 1974 годах "Золотой мяч" трижды выигрывал голландец Йохан Кройф

В 1966 году в советской прессе впервые появилось упоминание о молодом игроке "Аякса" Йохане Кройфе. Через год, 8 января, в воскресном приложении к газете "Советский спорт", появилась целая заметка об 19-летнем игроке под названием "Бомбардир из Амстердама".

"Обозреватели считают его "самым выдающимся открытием в европейском футболе в 1966 году. Ему прочат лавры Альберта, Эйсебиу и даже самого Пеле.

Чемпион Голландии "Аякс" отлично выступает в нынешнем сезоне. Он вновь впереди турнирной таблицы первенства страны. В четвертьфинал Кубка европейских чемпионов "Аякс" вышел, сенсационно обыграв английского чемпиона "Ливерпуль" (5:1, 2:2). Три мяча в ворота англичан забил Кройф, причем дважды он добивался успеха на чужом поле в Ливерпуле.

По итогам первого круга Кройф стал лучшим бомбардиром в чемпионате Голландии с отличным результатом: 20 голов в 17-ти матчах.

Худощавый, стройный юноша совсем не похож на центрфорварда типа "таран". Это нападающий нового типа – легкий, подвижный, работоспособный. Он умеет дать неожиданный пас, его передачи часто застают врасплох защиту противника. Он смел и решителен в единоборстве, бьет по воротам из самых неудобных положений и в самый неподходящий для вратаря момент".

Пеле показал, каким может быть игрок, а Кройф — какой может быть игра

Советская пресса не открыла ничего нового, молва о Кройфе ходила давно. Молодой журналист Мартен де Вос еще задолго до этой заметки написал более развернутую статью о Кройфе, а позже в 1973 году примет непосредственное участие в появлении фильма "Номер 14: Йохан Кройф", в котором он был режиссером. Там многие увидели, часть трудностей, которые пришлось преодолеть Кройфу на пути к футбольному признанию.

"Пеле показал, каким может быть игрок, а Кройф — какой может быть игра", - именно так в свое время писал Лев Филатов. Чье достижение больше, пусть футбольные боги решают, но величие обеих в футболе, как и третьего в журналистике, оспорить трудно.

Итак, 25-го апреля 1945 года в Амстердаме появился на свет один из самых известных голландцев за всю историю – Хендрик Йоханнес Кройф.

Не будет крамолой тот факт, что детство маленького Кройфа ничем особенным не отмечалось, разве что бедностью. Рос он в доме под номером 32 на улице Аккерстраат, куда Манус и Нел, вместе со старшим братом Йохана Хени переехали после окончания Второй мировой. Сам Йохан утверждает, что именно детство в бедном районе – залог успешной карьеры в футболе. "Дворовая закалка – необходимая практика, ведь настоящим бойцом можно стать только на улице" - сказал однажды Йохан.

В тяжелых реалиях того времени, семья Кройфов выживала как могла и делала это с переменным успехом. Они арендовали помещение, где держали небольшой магазинчик и вместе с отцом братья научились зарабатывать деньги. Этот навык они будут использовать всю оставшуюся жизнь.

8 июля 1959 года семья Кройфов осталась без кормильца, которому было всего 44 года. Манус, конечно, не был преуспевающим бизнесменом, поэтому вдове пришлось очень трудно. Финансовые неурядицы привели к тому, что мать отказалась от аренды магазина, а потом не смогла оплачивать и жилье в районе Бетондорп.

На помощь ей пришел "Аякс". Еще в десять лет Йохан, или Йопи, как его ласково называла мама, был зачислен в структуру аяксидов. Там подрабатывала и Нел, стирая форму игроков и занимаясь уборкой. Скорее всего, именно вдова сыграла решающую роль в том, что Кройфы получили комнатушку на самом стадионе.

В 13 лет Кройфу пришлось покинуть школу, то есть, закончить только два класса начальной и шесть средней школы. После этого он начал работать клерком у Перри ван дер Каара в спортивном магазине. Примечательно, что ван дер Каар был тесно связан с "Аяксом", это дало возможность Йопи без особых проблем сочетать работу с тренировками.

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В 17 лет юный талант дебютировал в матче против "Гронингена"и сразу забил мяч, хотя команда проиграла. А буквально через неделю "Аякс" унизил ПСВ со счетом 5:0, а лучшим игроком матча стал молодой Йохан Кройф. Так начиналась новая эра в истории "Аякса" и мирового футбола.

После того как "Аякс" занял в чемпионате Голландии 13-е место – худшего результата в профессиональной лиге у команды не было ранее и не будет после - на пост главного тренера был назначен Ринус Михелс. Таким образом, 24 января 1965 года, впервые с основания команды в 1900 году, главным наставником команды стал голландец. Более того, Михелс посвятил двадцать сезонов своей карьеры игрока "Аяксу" и теперь был призван на помощь команде уже в новой ипостаси.

После матча Шенкли обвинил во всем туман и судью, пообещав при этом разгромить выскочек на "Энфилде" со счетом 5:0

Он кардинально изменил тренировочный процесс, отведя в нем большую роль работе с мячом и технике игроков. Одной из главных метаморфоз "Аякса" первых лет Михелса стало стопроцентное подписание профессиональных контрактов с игроками команды. Тактические изменения на поле касались перехода от привычной схемы "дубль-вэ" к 4-2-4. Сам Михелс потом признавался, что в этот период и не думал, что делал что-то новое, ведь его главной задачей на первых пора было сохранение прописки в элите, с чем он полностью справился.

А лидером "Аякса" Кройф начал становиться 24 октября 1965 года, когда Йохан вышел в основе и своего места в ней больше не терял. В общем и целом, сезон 1965/66 для Йопи получился весьма успешным. Он отличился в 23-х играх 25 раз, а его команда стала чемпионом, начав тем самым реализацию плана Михелса по выводу "Аякса" в лидеры европейского футбола.

7 сентября 1966 года состоялся дебют Кройфа в национальной сборной в матче со сборной Венгрии.

В следующем сезоне 1966/67 "Аякс" забил 122 мяча в 34-х играх чемпионата страны, сделал "золотой дубль", а сам Йохан в общем отметился 41-м голом. Последующие два года выдались для Кройфа богатыми еще и на личные награды: в 1967-м и 1968-м годах он признавался лучшим игроков Голландии. Кстати, именно в 1967-м Кройф был впервые замечен в списке претендентов на звание лучшего игрока Европы по версии "France Football".

Осенью 1966 года Кройф вместе с клубом стартовал в Кубке чемпионов.

В составе "Аякса" Кройф трижды выигрывал Кубок чемпионов. Фото nssmag.com

В 1/16-й команда без особых проблем разобралась с "Бешикташем", а в 1/8 красно-белых ждало серьезное испытание "Ливерпулем" Билла Шенкли. Первый матч двухматчевого противостояния был сыгран 7 декабря 1966-го. Та игра навсегда закрепилась в истории футбола, как одна из лучших в биографии Йохана Кройфа. За густой туман она была названа "битвой в тумане". Вот только битвы не было: англичане получили в свои ворота 5 мячей, один из которых был на счету Кройфа, на что сумели ответить лишь одним результативным ударом. После матча Шенкли обвинил во всем туман и судью, пообещав при этом разгромить выскочек на "Энфилде" со счетом 5:0. Как же он ошибался – ответная игра стала бенефисом Йопи, который отличился двумя голами и, несмотря на ничейный результат (2:2), начал еще больше быть похожим на прекрасный тюльпан, который согревает своими лучами солнце футбольной славы.

В четвертьфинале Кубка европейских чемпионов, весной 1967-го года, "Аякс" ждало не менее серьезное испытание пражской "Дуклой" легендарного Масопуста. Первый матч аяксиды свели к ничьей 1:1, а вот во втором проиграли – 1:2. После 1/4-й Кройфу пришлось признаться, что его персональный опекун и лучший игрок чемпионата Чехословацкой СР 1967-го года Ян Гелета действовал против него выше всяческих похвал.

В 1971 году в "Аяксе" Михелса сменил Штефан Ковач. Это событие совпало с самым богатым на титулы сезоном в карьере Кройфа-игрока. Ковач дал своему подопечному практически полную свободу действий на поле и был, наверняка, собой доволен: Йопи забил 33 мяча в 45-ти играх, среди которых был и дубль в финале Кубка европейских чемпионов 31 мая 1972-го против "Интера".

Тогда же последовали победы и в Межконтинентальном кубке (4:1 над "Индепендьенте") и Суперкубке Европы (6:3 над "Рейнджерс"). В 1971 Кройф выиграл свой первый "Золотой мяч", за которым последовали еще два – 1973 и 1974.

В следующем сезоне, после очередной победы в Кубке европейских чемпионов, третей подряд, и чемпионате, с поста главного тренера ушел Штефан Ковач. Вместо него на эту должность в "Аякс" пришел Джордж Кнобель. Одной из главных задач нового наставника аяксидов, стала борьба с большим авторитетом Кройфа в команде. Кнобель считал, что это помешает ему работать. Он решил, что резонно будет забрать у Йохана капитанскую повязку и сделать это звание переходным. Это, конечно, не понравилось Кройфу, ведь он начал терять свой авторитет среди партнеров, которые и без того были недовольны постоянно нарастающей заносчивостью Йохана. В свете таких событий Кройф рад был бы изменить место своей работы. Он был в "Аяксе" недоволен если не всем, то многим: зарплатой, отношением.

На помощь пришли изменения в испанском чемпионате, где был снят запрет на легионеров.

"Барселоне" "пришлось" бороться за двукратного обладателя "Золотого мяча" Йохана Кройфа. К счастью, для самой команды она эту борьбу выиграла, ведь тренеру "Барсы" Михелсу был просто необходим такой игрок как Йохан. Правда, за подобное удовольствие каталонцам пришлось широко открыть карманы. Контракт, который был подписан 18 августа 1973 года, был рассчитан на три года и становился рекордным на тот момент – почти миллион долларов.

Нидерланды не просто переиграли Бразилию, они переиграли их благодаря лучшему футболу

Когда Кройф появился в "Барселоне" то клуб проходил странный период. Команда ничего не выигрывала, даже тогда, когда играла хорошо. Но, когда появился Йохан, то в футбольном смысле, это было похоже на взрыв, который активизировал команду. К тому времени, "Барселона" не выигрывала чемпионат уже 14 лет, и столице Каталонии нужен был спаситель. С первого дня, как он появился, клуб был второй с конца. Первый матч Кройф провел против "Гранады". "Барса" добыла победу 4:0 (Йохан оформил дубль) и до своего чемпионства в 1974 году не проиграла больше не одной игры.

С каталонским клубом Кройф стал мировой знаменитостью и тем футболистом, который заслужил статус "Законодатель мод". С "Барселоной", "Летучий голландец" завоевал чемпионство и Кубок Испании.

1974 год был также годом Кубка Мира. Нидерланды приехали на Мундиаль в Германию с Кройфом (свой первый матч за сборную он сыграл в 19 лет против венгров и забил гол) и с репутацией футбольной нацией. Голландцы привезли "тотальный футбол". В матче против Швеции Кройф выполнил финт, определяющий его талант.

В матче с Аргентиной Йохан забил свой первый мяч на турнире. "Оранжевая машина" набирала силу, но испытание ждало их впереди. Следующим соперником стала Бразилия. Нидерланды не просто переиграли Бразилию, они переиграли их благодаря лучшему футболу, который полюбили во всем мире. И это сыграло против бразильцев. На 65 минуте Кройф забил второй мяч и вывел Нидерланды в финал (2:0), где им предстояла встреча с ФРГ.

При огромных количествах моментов, "оранжевых" подвела плохая реализация. В результате они проиграли со счетом 1:2.

В составе сборной "заводной апельсин" провел 48 матчей и забил 33 гола. Длительное время он был лучшим бомбардиром "оранжевых" пока его рекорд не превзошел Роббен ван Перси. С Нидерландами, Круифф то и дело останавливался в шаге от триумфа. Если на ЧМ-74 "оранжевые" проиграли в финале ФРГ, то на Евро-76 команда была третьей.

За сборную Йохан забил 33 мяча. Фото nssmag.com

После пяти лет в "Барселоне" (143 игры и 48 голов) Йохан ненадолго ушел из футбола. Но отсутствие было не продолжительным, и Кройф уехал в США, играть в МЛС. Впоследствии, Йохан стал королевским приемником Пеле в Америке.

После игр за "Лос-Анжелес" и "Вашингтон Дипломатс" Йохан почувствовал, что пора возвращаться домой. И он вернулся в "Аякс" (46 игр и 16 голов). Но возможно большим сюрпризом стало то, когда он надел футболку известного соперника амстердамского клуба – "Фейеноорда" (44 игры и 13 голов) и поражал ворота своей бывшей команды. Всего, за свою 20-ти летнюю клубную карьеру он сыграл 705 игр и забил 394 гола.

Впоследствии он стал не менее выдающимся тренером "Аякса" и "Барселоны". Но это уже другая история.

В октябре 2015 в Йохана обнаруживают рак легких. 24 марта 2016 он умер.

- После напряженной борьбы с раком в Барселоне, в семейном кругу без мучений умер Йохан Кройф. - Просим всех сохранять социальную дистанцию для семьи, - таким было последнее сообщение на его странице.