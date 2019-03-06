Йоахим Лев отказался от услуг трех звезд сборной Германии

Йоахим Лев. Фото: AFP

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев перед стартом отбора к Евро-2020 решился на радикальное кадровое решение.

Сегодня Лев вместе со своими помощниками Маркусом сорго и Оливером Бирхоффом прибыл в Мюнхен, чтобы встретиться с игроками "Баварии" Томас Мюллер, Матс Хуммельс и Боатенг и объявить им, что они больше не входят в планы национальной сборной.

О неожиданном решении Лева первым сообщил Bild, и через несколько минут Немецкий футбольный союз подтвердил эту информацию.

"2019 - год нового старта для немецкой национальной команды. Мы хотим продолжить изменения, которые мы инициировали в прошлом году. Жером, Матс и Томас больше не играть за сборную. Для меня было важно сказать им об этом лично.

Они все еще являются игроками топ-уровня и символами своего клуба. Они крупные игроки, которые провели много лет в национальной команде. Я благодарю Матсу, Жерому и Томасу за эти успешные, уникальные, экстраординарные года вместе.

Сборной нужен новый курс, новое лицо. Я убежден, что это правильный шаг. Молодые игроки получат достаточно времени для развития. Теперь пришло их время принять на себя ответственность ", - сказал Лев.

Боатенг (30 лет), Хуммельс (30) и Мюллер (29) начали свою карьеру в Die Mannschaft в 2009-2010 годах и провели на троих за сборную Германии 246 матчей. Томас Мюллер с 38 мячами также входит в десятку лучших бомбардиров сборной в ее истории. Все трое футболистов вместе с Германией стали чемпионами мира-2014, и играли в финальном матче против Аргентины.

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Сборная Германии соберется в Вольфсбурге 18 марта для подготовки к товарищеской игре с Сербией (20 марта) и матча отбора Евро-2020 с Нидерландами (24 марта).