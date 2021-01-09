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суббота, 09 января 2021 11:02

Из-за снежной бури в Мадриде отменили футбольный матч

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Из-за снежной бури в Мадриде отменили футбольный матч
Снег на улицах Мадрида. Фото okdario.com

Центральный матч 18-го тура Примеры между "Атлетико" и "Атлетиком" официально перенесен, информирует Twitter "Атлетика". Причиной стал ужасный снегопад, который в последние дни бушует в Испании.

Ранее самолет "Атлетика" не смог приземлиться в Мадриде из-за снежной бури, а потому вынужден был вернуться в Бильбао. Клуб обратился к руководству Ла Лиги о переносе матча, на что то ответило согласием.

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По информации Marca, вероятной датой проведения поединка называют 10 марта.

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