Из-за секс-скандала звезде "Реала" грозит 5 лет за решеткой

Форвард "Реала" 33-летний Карим Бензема рискует ближайшие 5 лет провести за решеткой.
Французский нападающий предстанет перед судом, который состоится с 20 по 22 октября в Версале, сообщает L'Equipe.
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Звездном футболисту грозит от €75 тыс штрафа до 5-ти лет тюрьмы. Следователи обвинили Бензема в причастности к шантажа бывшего партнера по сборной Франции Матье Вальбуэна.
В конце 2015 злоумышленники угрожали опубликовать видео интимного характера с участием Вальбуэна. По данным следствия Бензема выступал посредником и склонял партнера по сборной заплатить злоумышленникам.
Наставник сборной Франции Дидье Дешам после инцидента больше не вызывает нападающего "Реала" в национальную команду.
В текущем сезоне Карим Бензема провел 24 поединка, в которых забил 17 голов.
В Мадриде нападающий выступает 10 лет. До этого времени защищал цвета "Лиона".
В составе "сливочных" выиграл 2 чемпионата Испании и 4 Лиги чемпионов.
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