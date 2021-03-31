Из-за секс-скандала звезде "Реала" грозит 5 лет за решеткой

Карим Бензема выступает за "Реал" более 10 лет Фото: Reuters

Форвард "Реала" 33-летний Карим Бензема рискует ближайшие 5 лет провести за решеткой.

Французский нападающий предстанет перед судом, который состоится с 20 по 22 октября в Версале, сообщает L'Equipe.

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Звездном футболисту грозит от €75 тыс штрафа до 5-ти лет тюрьмы. Следователи обвинили Бензема в причастности к шантажа бывшего партнера по сборной Франции Матье Вальбуэна.

В конце 2015 злоумышленники угрожали опубликовать видео интимного характера с участием Вальбуэна. По данным следствия Бензема выступал посредником и склонял партнера по сборной заплатить злоумышленникам.

Наставник сборной Франции Дидье Дешам после инцидента больше не вызывает нападающего "Реала" в национальную команду.

В текущем сезоне Карим Бензема провел 24 поединка, в которых забил 17 голов. В Мадриде нападающий выступает 10 лет. До этого времени защищал цвета "Лиона". В составе "сливочных" выиграл 2 чемпионата Испании и 4 Лиги чемпионов.