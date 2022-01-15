Из-за него "горела" Москва. Украинский тяжелоатлет Чумак завершил карьеру

Дмитрий Чумак. Фото: facebook.com/dmitryichumak

Трехкратный чемпион Европы по тяжелой атлетике Дмитрий Чумак закончил карьеру.

Об этом украинский спортсмен сообщил на своей странице в Facebook.

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"17 лет. Фантастических 17 лет. Именно столько я посвятил большому спорту. И теперь с приятным и немного грустным чувством могу сказать что завершаю профессиональную карьеру.

Сколько же всего было. Сколько радости, адреналина и позитивных эмоций, сколько крови и пота, сколько тяжелых тренировок. И победы, и поражения были. Но главное, завершая этот путь, чувствую себя победителем.

Я хочу выразить огромную благодарность всем, кто меня поддерживал, верил, и болел за меня и мою команду", - написал Чумак.

Дмитрий Чумак трижды выигрывал чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Последняя медаль была в 2021 году в Москве. На чемпионатах мира ему удавалось завоевать серебро и бронзу. После победы на чемпионате Европы в столице России Международная федерация тяжелой атлетики временно отстранила Чумака из-за фото со сгоревшей Москвой.