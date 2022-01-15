Из-за него "горела" Москва. Украинский тяжелоатлет Чумак завершил карьеру

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
3 Просмотров: 1035
"Более трети украинцев готовы держать оружие, а когда будет опасность для страны, их будет еще больше" - что пишет о нас мировая пресса
"Более трети украинцев готовы держать оружие, а когда будет опасность для страны, их будет еще больше" - что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1008
Ярош после операции, Беленюк "на классике", Зеленский и спутник – неделя политиков в фото
Ярош после операции, Беленюк "на классике", Зеленский и спутник – неделя политиков в фото
Просмотров: 1755
Зеленский может испортить отношения с Байденом и МВФ: эксперт назвал причины
Зеленский может испортить отношения с Байденом и МВФ: эксперт назвал причины
2 Просмотров: 1215
Ложь СССР, талибы и общий враг Россия - как в Украине обжились беженцы из Афганистана
Ложь СССР, талибы и общий враг Россия - как в Украине обжились беженцы из Афганистана
Просмотров: 1782
За хакерскими атаками стоит Кремль - генерал СБУ назвал цель врага
За хакерскими атаками стоит Кремль - генерал СБУ назвал цель врага
1 Просмотров: 1728
Доллар рванул вверх и перевалил за 28 грн: чего ждать на следующей неделе
Доллар рванул вверх и перевалил за 28 грн: чего ждать на следующей неделе
Просмотров: 7290
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Просмотров: 999
"Зеленский хочет переложить провал борьбы с олигархами на Запад" – экономист
"Зеленский хочет переложить провал борьбы с олигархами на Запад" – экономист
Просмотров: 729
"Мы го*но нюхаем, а дядя деньги получает" - как живет село возле самой большой свалки в Украине
"Мы го*но нюхаем, а дядя деньги получает" - как живет село возле самой большой свалки в Украине
Просмотров: 4617
Фото
Все фото
6
5
4
5
5
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
В ДТП погибла жена украинского футболиста, подписавшего сегодня контракт с &quot;Зарей&quot;
В ДТП погибла жена украинского футболиста, подписавшего сегодня контракт с "Зарей"
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Видео
Все видео
Как игроки "Динамо" медосмотр проходили
Как игроки "Динамо" медосмотр проходили
Усиление под УПЛ. "Металлист" подпишет игрока сборной Эквадора
Усиление под УПЛ. "Металлист" подпишет игрока сборной Эквадора
Дерби Мадрида не будет. Определили финалистов Суперкубка Испании
Дерби Мадрида не будет. Определили финалистов Суперкубка Испании
"Шахтер" вышел из отпуска
"Шахтер" вышел из отпуска
"Арсенал" и "Ливерпуль" не смогли выявить сильнейшего
"Арсенал" и "Ливерпуль" не смогли выявить сильнейшего
Интервью
1/5
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 846
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 684
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 378
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 5004
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3699
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
14 января 2022
1 Просмотров: 360
Сюжет
Жаль, звичайно. Я цього боксера раніше неабияк шанував. Та й настрою шкода, з яким сидів у кафешці й подумки підбивав сякі-такі підсумки. Політична ...
суббота, 15 января 2022 13:43

Из-за него "горела" Москва. Украинский тяжелоатлет Чумак завершил карьеру

  Комментировать
Из-за него &quot;горела&quot; Москва. Украинский тяжелоатлет Чумак завершил карьеру
Дмитрий Чумак. Фото: facebook.com/dmitryichumak

Трехкратный чемпион Европы по тяжелой атлетике Дмитрий Чумак закончил карьеру.

Об этом украинский спортсмен сообщил на своей странице в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Закрашенные чемпионы

"17 лет. Фантастических 17 лет. Именно столько я посвятил большому спорту. И теперь с приятным и немного грустным чувством могу сказать что завершаю профессиональную карьеру.

Сколько же всего было. Сколько радости, адреналина и позитивных эмоций, сколько крови и пота, сколько тяжелых тренировок. И победы, и поражения были. Но главное, завершая этот путь, чувствую себя победителем.

Я хочу выразить огромную благодарность всем, кто меня поддерживал, верил, и болел за меня и мою команду", - написал Чумак.

Дмитрий Чумак трижды выигрывал чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Последняя медаль была в 2021 году в Москве. На чемпионатах мира ему удавалось завоевать серебро и бронзу.

После победы на чемпионате Европы в столице России Международная федерация тяжелой атлетики временно отстранила Чумака из-за фото со сгоревшей Москвой.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Из-за него "горела" Москва. Украинский тяжелоатлет Чумак завершил карьеру». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
января

Утвердили новый гимн Украины

Закончили строительство крупнейшего в мире административного здания

Самое читаемое
Демонстрировали обнаженные ягодицы и раскрепощенно извивались - что показывали в этот &quot;нюдсочетверг&quot;
Демонстрировали обнаженные ягодицы и раскрепощенно извивались - что показывали в этот "нюдсочетверг"
11
 Просмотров: 20836
Писала, что отдыхает в Египте: пропавшую женщину нашли на чердаке с пакетом на голове
Писала, что отдыхает в Египте: пропавшую женщину нашли на чердаке с пакетом на голове
6
 Просмотров: 18369
Украинцам могут блокировать карты банка за пополнение свыше 5 тыс. грн
Украинцам могут блокировать карты банка за пополнение свыше 5 тыс. грн Просмотров: 9990
&quot;Бойтесь и ждите худшего&quot; - неизвестные разместили угрозы на сайте МОН Украины
"Бойтесь и ждите худшего" - неизвестные разместили угрозы на сайте МОН Украины Просмотров: 8334
В ДТП погибла жена украинского футболиста, подписавшего сегодня контракт с &quot;Зарей&quot;
В ДТП погибла жена украинского футболиста, подписавшего сегодня контракт с "Зарей"
5
 Просмотров: 7902
Спорт
"Дженоа" официально уволил Шевченко
"Дженоа" официально уволил Шевченко Просмотров: 306
Пекинская зимняя Олимпиада-2022. Где и когда она состоится
Пекинская зимняя Олимпиада-2022. Где и когда она состоится Просмотров: 243
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
6
 Просмотров: 4923
Украинский футболист отказался от испанского гражданства. Все ради сборной
Украинский футболист отказался от испанского гражданства. Все ради сборной Просмотров: 666
Греческий клуб выразил соболезнования украинскому футболисту в связи с гибелью жены
Греческий клуб выразил соболезнования украинскому футболисту в связи с гибелью жены Просмотров: 1278
Больше всего комментируют
5
"Ко мне применяли пытки" - Саакашвили на суде сделал заявление
4
"Всем было все равно" - эксперт по кибербезопасности прокомментировал атаку на правительственные сайты
3
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
3
"Твари...сожжем" - российский пропагандист обозвал украинцев
2
В Кремле не исключают развертывания войск в Венесуэле или на Кубе
Голосов: 361
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть