"Из-за наркотиков - я избил семь проституток" - Майк Тайсон

Майк Тайсон считается одним из лучших боксеров-тяжеловесов всех времен. Фото: Reuters

Бывший чемпион мира по боксу супертяжелом весе Майк Тайсон признался, что под действием наркотиков пробил семь проституток в гостиничном номере.

"Лежа в отеле, я пытался никогда не быть один - даже если это проститутка или собака. Было действительно темно. Я в своем люксе с семью женщинами, у меня был морфий, кокаин, марихуана, Хеннесси и препарат типа Виагры.

Через вещества меня настигла паранойя, я достиг самого дна, решив что те девушки хотят меня ограбить и подставить. Я начал их бить. Я был в темноте. В этом была причина, я не хотел отдавать им ни частицы моей души.

Очень благодарен, что сейчас нахожусь там, где я есть - мое сердце должно было выплеснуть все наружу. Никакого кокаина, никогда больше ". - рассказал Тайсон в комментарии thesun.co.uk

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Майкл Тайсон - американский профессиональный боксер. Тайсон был абсолютным чемпионом в тяжелом весе и самым молодым боксером, который получил чемпионские звания по версиям WBC, WBA и IBF. Он был первым тяжеловесом, который владел поясами WBC, WBA и IBF одновременно. Тайсон считается одним из лучших боксеров-тяжеловесов всех времен.