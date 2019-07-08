Известный защитник может перейти в "Динамо"

После неудачного сезона в Греции Хачериди снова хочет играть за "Динамо"

Украинский защитник Евгений Хачериди определился с будущим клубом

Хачериди близок к подписанию соглашения с киевским "Динамо", сообщает греческий ресурс "Рaokvoice.com". Украинский защитник считает, что сможет быстро выйти на прежний уровень после неудачного сезона в Греции.

В прошлом году защитник перешел в ПАОК, но не стал основным игроком во время чемпионского сезона 2018/19, проведя лишь 11 матчей во всех турнирах.

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Перед этим футболист в течение 9 лет выступал в составе киевского "Динамо", с которым дважды стал чемпионом Украины и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.