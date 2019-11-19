Известный велогонщик хочет открыть в Украине собственную академию

Ярослав Попович хочет популяризировать велоспорт в Украине. Фото: из открытых источников

Самый известный украинский велогонщик Ярослав Попович рассказал, что планирует создать в Украине свою академию, которая поможет детям заниматься велоспортом.

"В последние пару лет углубился в суровые реалии отечественного велоспорта. Вызовов здесь много, не хватает не только денег, но и знаний. Я 15 лет откатал в Мировом туре как гонщик, уже четыре года работаю спортивным директором американской команды элитного дивизиона, хочу этот опыт передать своей родной стране. Занимаюсь созданием академии Ярослава Поповича, которая будет поддерживать в Украине детско-юношеский велоспорт ", - цитирует Поповича сайт " Чемпион "

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Ярослав Попович - украинский профессиональный велогонщик. Лучший молодой гонщик "Тур де Франс - 2005", третий призер "Джиро д'Италия" - 2003. Заслуженный мастер спорта.