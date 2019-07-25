Известный украинский комментатор может начать профессиональную футбольную карьеру

Вацко хочет попробовать себя на уровне Второй Лиги

Виктор Вацко может выступать во Второй лиге

Известный футбольный журналист и комментатор Виктор Вацко ведет переговоры с "Диназом" о заключении контракта, сообщает официальный сайт клуба.

Вацко является воспитанником львовской СДЮСШОР №4, играл в чемпионате области, но из-за полученной травмы завершил выступления. Сейчас Вацко находится в тренировочном лагере вышгородской команды, надеясь плодотворно завершить переговоры о заключении контракта.

"Диназ" начиная с этого сезона будет выступать во Второй лиге Украины — клуб из Вышгорода получил профессиональный статус.

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На прошлой неделе было объявлено об уходе Виктора Вацко с телеканалов Футбол 1/2 — журналист и комментатор хотел сосредоточиться на работе над своими собственными проектами.