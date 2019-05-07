Известный тренер отказался возглавлять "Рому"

Антонио Конте отказался возглавлять кризисную "Рому". Фото: REUTERS

Бывший тренер "Челси" Антонио Конте опроверг возможность прихода на пост главного тренера "Ромы" этим летом.

"Я должен чувствовать, что могу обыграть кого угодно. Знать, что победы возможны. Иначе могу без проблем остаться в нынешнем статусе.

Я влюбился в Рим и проводил там много времени, когда тренировал сборную Италии. Сейчас нет соответствующих условий. Но уверен, что однажды буду тренировать "Рому", - цитирует Конте Gazzetta dello Sport.

Римляне предлагали итальянскому специалисту 3-летний контракт с зарплатой 9,5 млн евро в год.

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Антонио Конте сделал имя, работая в "Ювентусе". Также возглавлял сборную Италии. Последним местом работы Конте был "Челси" в сезоне 2017-2018.