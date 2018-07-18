Известный экс-игрок "Днепра" откажется от украинского паспорта

Лютый раскритиковал украинскую власть. Фото: SPORTS.md

Бывший футболист "Днепра" и сборной СССР Владимир Лютый, который в России тренировал "Локомотив" и "Ростов", рассказал о намерении отказаться от паспорта гражданина Украины.

"Украинский паспорт у меня есть, но надолго он у меня не задержится. Власть устроила беспредел. Идет не развитие, а уничтожение. Если говорить о футболе, то везде коррупция и договорные матчи. В стране идет повсеместный геноцид, взяточничество. Сочувствую украинскому народу. В Украине невозможно жить", - приводит слова Лютого Football.ua.

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По информации eurosport, у Лютого, кроме украинского паспорта, имеется гражданство Германии.