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пятница, 23 августа 2019 15:25

Известный экс-игрок "Динамо" вступился за Хацкевича после его отставки

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Известный экс-игрок &quot;Динамо&quot; вступился за Хацкевича после его отставки
Марис Верпаковскис поддержал Александра Хацкевича

Бывший игрок "Динамо" Марис Верпаковскис считает, что Александр Хацкевич показал неплохой результат во главе киевской команды.

"Мне несколько непонятный тот негатив среди специалистов и болельщиков, который был в последнее время направлен в сторону Хацкевича. Мне кажется, что с тем составом, который сейчас есть в" Динамо ", Хацкевич достаточно неплохо делал свою работу.

В прошлом году в квалификации Лиги чемпионов проиграли сильному "Аякса". В этом сезоне не прошли "Брюгге". Да, это не такой сильный соперник, как "Аякс2, но игра была равной." Брюгге "где-то повезло чуть больше", - цитирует Верпаковскиса "Сегодня".

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Марис Верпаковскис провел в составе "Динамо" 5 лет.За это время сыграл в 49 матчах, в которых забил 11 мячей.

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