Известный агент обвинил бывшего тренера "Динамо" в расизме

Дмитрий Селюк считает, что Висенте Гомес относится к африканским игрокам предвзято. Фото: из открытых источников

Известный агент Дмитрий Селюк заявил, что считает бывшего ассистента Сергея Реброва и Александра Хацкевича, а ныне тренера донецкого "Олимпика" Висенте Гомеса расистом.

"В Олимпике" играет Драман. Когда в клуб пришел тренер Жулио Сезар, он выбрал центрального защитника Абубакара и опорного Драмана. Их месяц смотрели, они подошли. Абубакар разорвал контракт с белорусским клубом и перешел в "Олимпик".

К сожалению, этого Сезара поменяли на Висенте Гомеса, а я помню, он - чистый расист. Он против всех африканцев. Когда он помогал Сергею Реброву, они завернули Седрика Гогуа, который сейчас в московском "ЦСКА", хотя должен быть в "Динамо". Он делал все, чтобы некоторые футболисты не попали. Это другая сторона медали ", - цитирует Селюка "Трибуна".

Дмитрий Селюк известный по работе с Яя Туре, который выступал за "Барселону" и "Манчестер Сити". Агент специализируется на работе с африканскими игроками. За последнее время устроил в "Динамо" Ибрагима Каргбо и Бенито.