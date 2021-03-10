Известного футбольного предателя не пустили в оккупированный Донецк

Руслан Мармазов выехал в Россию в 2015 году. Фото: "Шахтер"

Бывший пресс-атташе "Шахтера" Руслан Мармазов, которого внесли в сайт "Миротворец", рассказал, как ему отказали во въезде на территорию так называемой ДНР.

"Сегодня предвкушал, что буду ночевать дома в Донецке. Но в ДНР меня не пустили. Приятный старший прапорщик, не назвавший фамилию, сказал, что въезд на территорию ДНР мне запрещен. Кем, почему и все такое прочее, разумеется, он не знает. И в это я верю.

Смущает другое. Сам факт, как говорится. Это кто же окопался в Донецке, чтобы создавать противнику такие прекрасные информационные поводы? Внутренний враг не менее опасен, чем внешний. В не самом лучшем расположении духа возвращаюсь в Москву.

Мне жаль, что подобное возможно у меня дома, в Донбассе. Пока все. Но к этой теме мы еще вернемся", – написал Мармазов.

Руслан Мармазов уехал с Украины в 2015 году. Его жена была одним из организаторов так называемого референдума в 2014-м.

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В августе 2019 года Мармазов сообщил, что получил российский паспорт. Он был главой пресс-службы "Шахтера" с 2005-го по 2015 год.