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четверг, 12 сентября 2019 18:40

Известная теннисистка восстановит карьеру после длительного перерыва

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Известная теннисистка восстановит карьеру после длительного перерыва
Последний раз Клистерс выходила на корт 6 лет назад

36-летняя бельгийская теннисистка Ким Клейстерс возвращается в теннис. Последний матч она сыграла в 2012 году на US Open, после чего ушла в декрет.

В своем официальном Twitter бельгийка сообщила, что выходит из декрета и вернется в профессиональный теннис в 2020 году.

По ее словам, она очень соскучилась за матчами на высшем уровне.

Для Клейстерс это уже второе возвращение. Впервые она объявила о завершении карьеры 6 мая 2007 року.Влитку 2009 Ким вернулась в большой теннис и даже сумела одержать победу на US Open. Она отстояла свой титул в следующем году. Последний матч в своей карьере Кляйстерс провела на US Open в 2012 году, где во втором круге проиграла британке Лоре Робсон.

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Бельгийка трижды выигрывала US Open. На Ролан Гаррос она доходила до финала в 2001 и 2003 годах.

https://24tv.ua
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