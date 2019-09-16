Известная теннисистка не отказалась сняться в фильме для взрослых

Немецкая профессиональная теннисистка югославского происхождения Андреа Петкович неожиданно отреагировала на предложение одного из фанатов сняться в порно.

"Снимайся в порно, если с теннисом не получится!" - написал фолловеров спортсменке в одной из соцсетей.

"Наверное, надо быть ко всему открытой", - ответила 32-летняя победительница шести турниров WTA в одиночном разряде в Twitter, выложив скриншот обращения болельщика.

Автор: Twitter

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Андреа Петкович - немецкая теннисистка сербско-боснийского происхождения.Полуфиналистка двух турниров Большого шлема (по разу — в одиночном и парном разряде); бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде; победительница шести турниров WTA в одиночном разряде; финалистка Кубка Федерации (2014) в составе национальной сборной Германии.