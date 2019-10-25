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пятница, 25 октября 2019 00:17

Измученное "Динамо" не смогло обыграть "Копенгаген"

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Измученное &quot;Динамо&quot; не смогло обыграть &quot;Копенгаген&quot;
"Динамо" не имело преимущества в игре с "Копенгагеном"

Киевское "Динамо" не сумело обыграть датский "Копенгаген" в третьем туре Лиги Европы. Матч завершился со счетом - 1:1. У киевлян забил Артем Шабанов.

Динамо продолжает мучиться на поле. Игроки не получают удовольствия от игры, а будто окучивают колхозную свеклу - перспектив никаких и конца-края не видно.


Смена тренера не привела к смене игры. Даже у раннего Хацкевича случались матчи, когда команда громила своего не очень квалифицированного соперника. В Михайличенко все натужно - обычно больше одного мяча команда не забивает.

Проблема украинского футбола - квалифицированные тренеры. Причем как в детском, так и во взрослом футболе. Детей заставляют пробежать три круга и тогда им бросают мяч. Взрослых не учат ни тактике, ни технике. Президенты тасуют один и тот же набор тренеров. Пробиться в тренеры профессионального клуба каком незаурядному таланту труднее чем попасть в Верховную Раду.

Появление Андрея Шевченко с его атакующим стилем больше похожа на прилет инопланетян. Шевченко с итальянцами моментально показал, что в Украине нет тренеров по футболу. И вряд ли появятся в ближайшее время.

Если "Динамо" не научится забивать, то Михайличенко очень быстро повторит судьбу своего предшественника. Такой футбол нам не нужен.

Голы:
0:1 - 2 Сотириу, 1:1 - 53 Шабанов.
Динамо - Бущан, Миколенко, Кендзера, Попов, Шабанов, где Пена (Гармаш, 80), Цыганков, Шепелев, Сидорчук, Вербич, Беседин.

Копенгаген - Йонссон, Бартолец, Нельссон, Овьедо, Папаяннопулос, Зека, Фишер (Томсен, 75), Стаге, Фальк (Варела, 87), Сотириу, Сантос (Бендтнер, 89).

Предупреждение:
Сидорчук (22), Вербич (46), Стаге (51), Кендзера (55), Бартолец (59), Беседин (68).

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Другой украинский клуб "Александрия" сыграл на выезде вничью - 1: 1 с французским "Сент-Этьеном".

Автор: Юрий СТРИГУН
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