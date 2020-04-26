Из Заварова хотели сделать второго Платини

Заварова продали в "Ювентус" за 5 миллионов долларов

Сегодня свой 59-ый день рождения отмечает звездный игрок киевского "Динамо", обладатель Кубка-кубков-1986, вице -чемпион Европы-1988, один из первых легионеров Украины Александр Заваров.

10 случаев из его жизни вспоминает газета "Факты".

1. Александр Заваров — воспитанник Ворошиловградской (Луганской) детско-юношеской школы олимпийского резерва "Заря". В 1977 году старший тренер "Зари" Йожеф Сабо, наблюдая за матчами юношеских команд города, приметил шустрого паренька, выделявшегося на поле не по годам разумной игрой. Школьника Сашу Заварова немедленно зачислили в дублирующий состав "Зари". Через два года (27 апреля 1979-го) он дебютировал в основном составе этой команды в выездном матче с тбилисским "Динамо".

Заварова без промедления включили в юношескую сборную СССР, которая в сентябре 1979 года стала серебряным призером чемпионата мира, проиграв в решающем матче сверстникам из Аргентины во главе с юным Диего Марадоной.

2. Когда Заварову исполнилось 20 лет, его пожизненно отстранили от футбола. Так молодого, подающего надежды игрока ростовского СКА, за которым уже охотились гранды советского футбола киевское "Динамо" и "Спартак", решило наказать за строптивость руководство армейского клуба. Вот как о событиях далекого 1981 года вспоминает сам Александр Заваров:

"Была такая история. Меня забрали в армию, и я играл в ростовском СКА, где мне сулили золотые горы, если останусь в этой команде после окончании срока службы. Но я к тому времени уже твердо решил: как только демобилизуюсь, пойду играть в команду своей мечты — киевское "Динамо", за которую болел с детства. Но 7 ноября 1981 года, как раз тогда, когда в СССР праздновали День Великой Октябрьской революции, меня, как выражается моя супруга Ольга, просто похитили и спрятали на гауптвахте.

Представьте себе, возвращаются ребята с тренировки, а меня нет. Мобильных телефонов тогда не было, никуда не позвонишь. Вот уже вечер, а про меня ничего не известно. Оля волнуется, хотя ей этого категорически нельзя делать — она бы­ла в положении. И потом кто-то из ребят говорит моей 19-летней жене: "Саша на "губе". Ему десять суток дали!"

Причем на гауптвахту я попал не за нарушение режима или чего-то подобного. Меня хотели вынудить написать рапорт на получение звания прапорщика. Чтобы я остался в армии. Обещали дом, личный автомобиль "Волга", место в сборной СССР. Но я отказался. А все потому, что была такая практика в армейских командах: как только подписываешься под звание — навсегда остаешься в этой системе. После я мог бы играть только за ростовский СКА, хабаровских армейцев либо за ЦСКА. На моей мечте попасть в киевское "Динамо" можно было поставить крест. А так как я решил твердо стоять на своем, против меня обещали завести дело за то, что я будто бы еще в мае после игры с минским "Динамо" нарушал спортивный режим. Грозили на два года отправить в дисбат.

Полгода Александр работал помощником кузнеца на луганском заводе имени Октябрьской революции

Моя супруга Оля, когда об этом узнала, написала жалобу министру обороны Дмитрию Устинову. А на девятый день на гауптвахте я сдался и все-таки подписал рапорт на получение звания прапорщика. Правда, едва вышел на свободу, начал требовать демобилизации. Приехала комиссия из Министерства обороны. Мне сказали открытым текстом: "Уйдешь из армии — останешься без футбола. Сделаем все, чтобы тебя пожизненно дисквалифицировали". Я молодой был, горячий. Ответил им: "Ну и что? Дисквалифицируйте!" Так и произошло. Дисквалифицировали. Пожизненно".



3. Полгода Александр работал помощником кузнеца на луганском заводе имени Октябрьской революции.

"В двадцать лет моя карьера игрока была, казалось бы, закончена, — вспоминает юбиляр. — Но мой наставник, дважды Герой Социалистического Труда кузнец по фамилии Курило, однажды надел парадный китель со всеми своими орденами и пошел в футбольную федерацию. Мол, как можно такого талантливого игрока без футбола оставлять? Дисквалификацию мне отменили, и вскоре я оказался в "Динамо".

4. В 25 лет Александр Заваров вместе с "Динамо" выиграл Кубок кубков. Для молодого футболиста это стало звездным часом. В те годы не было принято, чтобы советские спортсмены выступали за зарубежные клубы. Но украинского игрока хотели видеть в своем составе многие команды мирового уровня. Запрос о покупке Заварова поступил от итальянского "Ювентуса", правда, не в киевское "Динамо", а в организацию "Совинтерспорт", которая в 1980 и 1990-е годы занималась всеми делами спортсменов. Изначально предполагалось, что вместе с Александром в "Ювентус" перейдут также игроки "Динамо" Алексей Михайличенко, Олег Протасов и главный тренер Валерий Лобановский. Но в результате остановились на покупке только Заварова. Туринцы предлагали за звезду сборной СССР три миллиона долларов. Однако Лобановский потребовал, чтобы за его талантливого игрока заплатили шесть миллионов. В результате переговоров стороны сошлись на сумме в пять миллионов долларов. Однако сам спортсмен от этой сделки не получил ни копейки.

Два миллиона долларов отправились в казну киевского "Динамо", такая же сумма была передана в Госкомспорт и один миллион пошел в доход государства. Кстати, за те два миллиона, которые оказались в распоряжении Госкомспорта, советские атлеты отправились на Олимпийские игры в Сеул. Кроме того, "Ювентус", помимо денег, подарил киевлянам три машины "Фиат" и отремонтировал за свои средства тренировочную базу "Динамо".

Однако Лобановский потребовал, чтобы за Заварова заплатили шесть миллионов

5. В Турине футболист вместе с женой и шестилетним сыном Сашей жили в самом настоящем замке. На первом этаже обитал хозяин поместья сеньор Алесио, с которым у семьи Заварова до сих пор сохранились дружеские отношения. Недавно старший сын Александра гостил в Италии и навещал сеньора Алесио, познакомил его со своей дочкой. Кстати, после того как Заваров покинул "Ювентус" и перебрался во Францию, в том же замке жил Роберто Баджо.

6. В 1987 году Александра Заварова, Рината Дасаева и Игоря Беланова вызвали сыграть за сборную мира против команды Англии. Это было мероприятие, посвященное столетию английской лиги. После матча советским футболистам вручили гонорар в конверте — чеки на пять тысяч фунтов стерлингов. Не успели ребята порадоваться, как в раздевалку заглянул представитель федерации футбола и говорит: "Там ваших только по 200 фунтов, а остальное принадлежит государству!"

Сам Александр Заваров вспоминает, что в "Ювентусе" к своим игрокам руководство относилось очень трепетно: "Я уже пять лет как не играл в "Юве", когда мне присылают чек на некоторую сумму денег. Оказывается, мы там давно что-то выиграли, но нам тогда забыли выплатить премию. Через пять лет "Ювентус" все же восполнил этот пробел".

7. По совету Мишеля Платини, с которым Заваров познакомился в Турине, бывший киевский динамовец решил завершить футбольную карьеру во французской команде "Нанси", где в свое время начинал свой путь выдающийся французский футболист. Платини сам на личном самолете прилетел за Заваровым в Турин и забрал во Францию.

В команде Александр был ведущим игроком и образцом для молодых партнеров. Даже после вылета этого клуба из высшей лиги он никуда не ушел.

Отыграв пять сезонов за "Нанси" в высшем и втором дивизионах Франции, Александр Заваров перешел в полулюбительскую команду "Сен-Дизье" из одноименного города (в 100 километрах от Нанси).

Платини сам на личном самолете прилетел за Заваровым в Турин

В первый сезон (1995/1996) Заваров решил вложить деньги в бизнес — открыл бар. Однако вскоре понял, что бизнесу надо отдаваться так же, как и футболу, поэтому бар в итоге закрыл.

8. Тренерскую деятельность Заваров тоже начал во Франции. Два года работал в "Сен-Дизье" в должности играющего тренера (к этому времени уже закончил школу тренеров). При Заварове клуб вышел из пятого дивизиона в четвертый.

В 2001 году вернулся в "Нанси", где тренировал детские и юношеские команды.

Со временем Заваров получил тренерскую лицензию, которая позволяла ему быть главным тренером в любом дивизионе, кроме первого.

Первым профессиональным клубом в его тренерской карьере стал швейцарский "Виль". Контрольный пакет акций этого клуба как раз выкупили бывшие футболисты Игорь Беланов и Геннадий Перепаденко. Они и пригласили в 2003 году Заварова на должность наставника команды.

За два сезона Александр Заваров не только вывел провинциальную команду в высший дивизион швейцарского футбола, но и выиграл Кубок Швейцарии. Завистники поспешили объяснить столь громкий и быстрый успех "Виля" влиянием русской мафии, которая якобы подкупала судей на пути к победе в Кубке. Началась настоящая травля в прессе, и оскорбленный Заваров принял решение покинуть команду. После его ухода команда практически за один сезон развалилась и заняла лишь последнее, десятое, место в швейцарской высшей лиге.

9. Александр Заваров женился на своей избраннице Ольге, когда ему было всего 20 лет, а невесте — 18. Саша и Оля учились в одной школе. Вместе в счастливом браке супруги Заваровы уже 36 лет. У них два сына — Александр и Валерий (младшего назвали в честь Валерия Лобановского). Оба пробовали себя в футболе. Сейчас старший, Александр, занимается бизнесом.

10. В 2013-м Заварова назначили помощником главного тренера сборной Украины. А в феврале этого года его неожиданно уволили из команды, которую он вместе со всем тренерским штабом, возглавляемым Михаилом Фоменко, вывел на чемпионат Европы во Франции.

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"Я не знаю, что произошло, — говорит Заваров. — Со мной не продлили контракт в сборной. Из всего тренерского штаба я один остался за бортом команды. Вместо меня помощником главного тренера назначили Андрея Шевченко, а мне дали должность советника президента федерации футбола.