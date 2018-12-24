Из магазина "Динамо" убрали сувениры со свиньями

В фан-магазине киевского "Динамо" сняли с продажи новогодние сувениры с символом 2019 года - свиньей. У части болельщиков животное ассоциировалось вовсе не с Восточным гороскопом, а с московским "Спартаком".

Об этом сообщается на странице магазина Фейсбук. До этого в продажу поступали магниты и брелки со свиньями.

"Дорогие болельщики! Традиционно в преддверии новогодних праздников наш официальный клубный фан-шоп выпускает сувенирную продукцию с символикой наступающего года по китайскому календарю. Как известно, 2019-й год будет годом Желтой Земляной Свиньи (Кабана). К сожалению, часть наших болельщиков восприняла подобные сувениры крайне негативно, увидев какую-то связь сувенира с давним противостоянием киевского "Динамо" и московского "Спартака", - говорится в сообщении фан-шопа.

Руководство магазина заявило, что ассоциация сувениров с красно-белыми не предполагалась.

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Болельщики соперников до сих пор дразнят спартаковцев "мясом" или "свиньями". Свинья считается неофициальным талисманом московской команды, которая многие годы боролась за лидерство в СССР с киевским "Динамо".