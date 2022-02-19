Из Львова - в Москву. Экс-игрок "Карпат" перешел в ЦСКА

ЦСКА и аргентинский "Ривер Плейт" завершили оформление перехода колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля.

Игрок будет выступать в России на правах аренды до окончания текущего сезона, информирует официальный сайт московского клуба.

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Соглашение с аргентинским клубом предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста.

Карраскаль успешно прошел медосмотр и прибыл в расположение "красно-синих".

23-летний Хорхе известен в Украине своими выступлениями за "Карпаты".

Во львовский клуб Карраскаль перешел летом 2017 года на правах аренды, после чего его контракт был выкуплен. Всего в составе украинской команды провел 40 матчей, забил 6 голов.

В начале 2020-го "Карпаты" продали футболиста в "Ривер Плейт" за €2,5 млн.