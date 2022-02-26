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суббота, 26 февраля 2022 17:24

Из "Динамо" уходит белорусский форвард, назвавший россиян "упырями"

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Из &quot;Динамо&quot; уходит белорусский форвард, назвавший россиян &quot;упырями&quot;
Илья Шкурин. Фото: ФК "Динамо"

Белорусский форвард "Динамо" Илья Шкурин продолжит свою карьеру в польском "Ракуве".

Об этом сообщается на странице Telegram-канала "Ухо Анюкевича".

"Илья Шкурин продолжит карьеру в польском "Ракуве", - коротко сказано в сообщении.

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Сам Шкурин до этого в комментарии Sportarena.com поддержал украинский народ после нападения России.

"Это не специальная операция. Это самая настоящая война. Над домом моего деда летают самолеты. И я хочу, чтобы все об этом знали. Украинцы - ох****ые. Всё у вас будет хорошо. Вы настоящие козаки, и только вы можете остановить этих упырей. Всё у вас будет хорошо", - сказал Илья.

"Динамо" взяло Шкурина в аренду у московского ЦСКА. В текущем сезоне он сыграл за "бело-синих" 11 матчей, проведя на поле в общей сложности 471 минуту. За это время не отличился забитыми мячами, но сделал пять результативных передач.

Аренда Ильи в киевском клубе была рассчитана до конца нынешнего сезона.

В распоряжении Мирчи Луческу осталось три форварда: Артем Беседин, Владислав Кулач и Владислав Ванат. На острие атаки также могут сыграть Денис Гармаш и Беньямин Вербич.

УАФ приостановила проведение всех футбольных соревнований в Украине.

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