Итальянский тренер вернулся в "Шахтер"

Итальянский специалист Карло Николини вернулся в донецкий "Шахтер".
Николини стал ассистентом директора донецкого клуба по футболу Дарио Срны, сообщает официальный сайт "Шахтера".
Итальянский тренер подписал с "горняками" соглашение, рассчитанное на два года.
Ранее итальянец отказался войти в тренерский штаб Мирчи Луческу в киевском "Динамо".
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Карло Николини работал в системе "Шахтера" в период с 2004 по 2016 год, занимая пост тренера по физической подготовке.
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