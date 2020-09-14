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понедельник, 14 сентября 2020 21:09

Итальянский тренер вернулся в "Шахтер"

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Итальянский тренер вернулся в &quot;Шахтер&quot;
Дарио Срна и Карло Николини. Фото: ФК "Шахтер"

Итальянский специалист Карло Николини вернулся в донецкий "Шахтер".

Николини стал ассистентом директора донецкого клуба по футболу Дарио Срны, сообщает официальный сайт "Шахтера".

Итальянский тренер подписал с "горняками" соглашение, рассчитанное на два года.

Ранее итальянец отказался войти в тренерский штаб Мирчи Луческу в киевском "Динамо".

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Карло Николини работал в системе "Шахтера" в период с 2004 по 2016 год, занимая пост тренера по физической подготовке.

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