Итальянский тренер хочет найти работу в России

Бывший главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо находится без работы с мая. Фото: reuters

Бывший главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо может в скором времени возглавить один из российских клубов.

По информации championat.com, итальянец прилетел в Москву, одна из его целей — найти новую работу.

По итогам прошлого сезона Гаттузо ушел из "Милана" — "россонери" под его руководством не вышли в Лигу чемпионов, что и повлекло за собой последующую смену главного тренера.

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Кроме "Милана", 41-летний Дженнаро Гаттузо тренировал "Сьон", "Палермо", ОФИ и Пизу. Его имя фигурировало в числе претендентов на пост наставника "Интера Майами" и "Лацио".