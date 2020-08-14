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пятница, 14 августа 2020 15:35

Итальянский клуб предложил €4 млн за защитника "Шахтера"

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Итальянский клуб предложил €4 млн за защитника &quot;Шахтера&quot;
Витао перебрался в "Шахтер" летом 2019 года. Фото: ФК "Шахтер"

Представитель Серии А "Сассуоло" хочет приобрести защитника "Шахтера" 20-летнего Витао.

Итальянский клуб предложил "горнякам" 4 млн за бразильского защитника, сообщает Tuttomercatoweb.

"Сассуоло" хочет завершить трансфер во время летнего трансферного окна. Пока позиция "Шахтера" остается неизвестной. Витао не имеет стабильного места в составе донецкой команды.

В прошлом сезоне чемпионата Италии "Сассоуло" занял 8-е место в турнирной таблице.

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Витао перебрался в "Шахтер" из "Палмейрас" летом 2019-го за €4 млн. За сезон в Украине защитник провел 4 матча.

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