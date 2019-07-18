Итальянский клуб хочет приобрести защитника "Динамо" за 1 млн евро

Представитель Серии А "Дженоа" хочет пополнить свой состав защитником "Динамо".
Перуанский защитник Карлос Самбрано может окончательно покинуть киевское "Динамо".
Сейчас в переходе 30-летнего защитника заинтересован итальянский "Дженоа", который готов заплатить за него 1 млн евро.
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Карлос Самбрано перешел в "Динамо" в феврале 2018-го с греческого ПАОКа, но за первую команду не играл. Предыдущий сезон Самбрано выступал в аренде за швейцарский "Базель".
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