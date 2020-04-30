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четверг, 30 апреля 2020 16:28

Итальянский гранд нацелился на защитника "Шахтера"

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Итальянский гранд нацелился на защитника &quot;Шахтера&quot;
Исмаили летом имеет возможность сменить УПЛ и Серию А. Фото: ФК "Шахтер"

Представитель Серии А "Рома" хочет пополнить состав защитником "Шахтера" Исмаили.

Итальянский клуб проявляет активный интерес к бразильцу и готовит летом предложение Донецкий клуб, докладывает Corriere dello Sport.Римский клуб работал над трансфером 30-летнего бразильца летом 2019-го, но не смог договориться с "Шахтером".

Возможности Исмаили хорошо известны главному тренеру "волков" Паулу Фонсека, потому что он работал с бразильцем три сезона в "Шахтере". Основному левому защитнику римской команды сербу Александару Коларов уже 35 лет.

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Трансферная стоимость Исмаил составляет 15 млн евро. Его контракт с "Шахтером" рассчитан до 30 июня 2023 года.

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Дата
30
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