Итальянский гранд хочет подписать лидера "Динамо"

У поточному сезоні Віктор Циганков забив 7 м'ячів у 18 матчах. Фото: ФК "Динамо"

Вице-капитаном киевского "Динамо" Виктором Цыганковым серьезно заинтересовался лидер Серии А миланский "Интер". Уже этой зимой итальянский клуб планирует подписать полузащитника сборной Украины.

Кандидатура Цыганкова предложена скаутской службой тренеру Антонио Конте в качестве приоритетного. Клуб уже формирует официальное предложение "Динамо", которое будет отправлено в Киев с открытием трансферного окна 2 января.

Добавим, что "тransfermarkt" сейчас оценивает Цыганкова в 20 млн евро. Его контракт с "Динамо" в прошлом году был переподписан к лету 2023, пишет "dynamo.kiev.uа"

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В чемпионате Италии "Интер" лидирует в турнирной таблице, набрав равное количество очков с Ювентусом" и опережая туринцев по дополнительным показателям