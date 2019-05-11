Итальянские воллейболистки разделись после победы

Волейболистки итальянской команды "Имоко Воллей" после победы в финальной серии первенства страны устроили необычную фотосессию.
В раздевалке они сфотографировались обнаженными, при этом прикрывали тело они только завоеванным кубком – пишет "Апостроф"
Соответствующие фото были опубликованы в Instagram.
В комментариях пользователи поздравляют команду с победой и расхваливают женскую красоту.
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"Имоко Воллей" удалось выиграть чемпионат Италии во второй раз подряд и в третий раз в истории. Вскоре этой команде предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов
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