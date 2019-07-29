Итальянские СМИ не верят в Малиновского

Итальянские журналисты на видят Малиновского в основну составе "Аталанты" в новом сезоне

Итальянские медиа перед началом сезона размышляют на тему основных составов команды Серии А. К сожалению, пока места для украинца Руслана Малиновского они не видят в составе "Аталанты".

"La Gazzetta dello Sport" назвала ориентировочные стартовые составы всех команд Серии А в сезоне 2019/20.

Один из лидеров сборной Украины Руслан Малиновский, по мнению ведущего спортивного издания Апеннин, начнет сезон на скамейке запасных.

26-летний экс-хавбек "Генка", при котором клуб из Бергамо выложил почти 14 млн евро, пока проигрывает конкуренцию проверенным бойцам Гасперини в центре поля - где Рону и Фройлеру. Двое последних, вместе с бывшим полузащитником "Металлиста" Алехандро Гомесом, являются незаменимыми игроками для наставника бергамасков. "Если они находятся в форме, то обязательно появляются на поле", - отмечает "LGdS".

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Руслан Малиновский летом сменил "Гент" на 3 команду Италии "Аталанта". Сумма трансфера составила 13.7 миллионов евро.