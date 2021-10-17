Итальянская пресса восхищена Коваленко

 
Ексклюзивы
1/5
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
1 Просмотров: 1170
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
Просмотров: 2349
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Просмотров: 828
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Просмотров: 972
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
Просмотров: 2790
"У нас полетели снаряды" - в Киеве прошел многотысячный марш ко Дню защитников и защитниц
"У нас полетели снаряды" - в Киеве прошел многотысячный марш ко Дню защитников и защитниц
Просмотров: 1854
"Мечтаю на "Донбасс Арене" написать "Ср*ка новороссии": истории пяти защитников Украины
"Мечтаю на "Донбасс Арене" написать "Ср*ка новороссии": истории пяти защитников Украины
Просмотров: 1179
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
Просмотров: 1971
"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
Просмотров: 3924
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Просмотров: 153
Фото
Все фото
10
4
5
7
5
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
&quot;Пять лет тренировался по четыре часа в день&quot; - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Видео
Все видео
"Динамо" впервые стало чемпионом СССР
"Динамо" впервые стало чемпионом СССР
Латвийский чемпион легко защитил титул в тяжелом весе
Латвийский чемпион легко защитил титул в тяжелом весе
"Милан" отыгрался в драматическом матче и стал условном лидером чемпионата Италии
"Милан" отыгрался в драматическом матче и стал условном лидером чемпионата Италии
Шведский футболист забил гол и получил красную карточку
Шведский футболист забил гол и получил красную карточку
Луческу накричал на Супрягу, а "Динамо" разгромило "Львов"
Луческу накричал на Супрягу, а "Динамо" разгромило "Львов"
Интервью
1/5
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1260
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1422
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 639
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
3 Просмотров: 999
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1089
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 октября 2021
Просмотров: 639
Мадонни метрополітену
Давніше, коли краще бачив, забавлявся ось чим. Вранці, підіймаючись ескалатором нагору на станції метро Шулявська, колекціонував очима дівчат, які ...
воскресенье, 17 октября 2021 15:26

Итальянская пресса восхищена Коваленко

  Комментировать
Итальянская пресса восхищена Коваленко
Коваленко проснулся во втором тайме. Фото: "Специя"

Итальянская пресса очарована резкими изменениями в игре Виктора Коваленко со "Специи". Спортивные издания ставят ему высокие оценки и называют незаменимым игроком.

"В первом тайме выглядел обычным Коваленко, но в раздевалке что-то перемкнуло. После перерыва он играл с воодушевлением и везде успевал. Отдал хороший ассист на Стрельца и повел команду к победе бешеным выстрелом с линии штрафной - не оставил голкиперу никаких шансов", - описывает игру украинца Fantacalcio.

"До сих Коваленко оставался загадкой. После трех минут за "Аталанту" и первых матчей в черно-белой футболке можно было сказать, что этот футболист некоторые важные качества. А теперь он выдал 40-метровое соло с изысканным ассистом на Стрельца. После чего пушечным ударом положил победную жемчужину, которой позавидует даже Инсинье ", - информирует Fantamagazine, добавляя высокие 8 баллов.

"Человек с обложки. Сначала вырезал идеальный ассист на Стрельца, пробежав 40 метров. Этого оказалось мало, он еще забил победный гол исключительной красоты", - слова Tuttomercatoweb. Аудитория профильного портала CalcioSpezia голосованием также определила Коваленко лучшим игроком матча - оценка 8.2.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинец работает, а россиянин дуется - агент сравнил футболистов "Аталанты"

Виктор Коваленко сыграл за "Специю" два матча в чемпионате. Вчера он забил первый гол и отметился первым голевым пасом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Итальянская пресса восхищена Коваленко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
октября

"Динамо" впервые стало чемпионом СССР

Самое читаемое
В Киеве умерла эпатажная 73-летняя светская львица
В Киеве умерла эпатажная 73-летняя светская львица
5
 Просмотров: 4563
&quot;Слуги&quot; и правительство Шмыгаля показали антирекорд. Такого не было ни при Гончаруке, ни при Гройсмане
"Слуги" и правительство Шмыгаля показали антирекорд. Такого не было ни при Гончаруке, ни при Гройсмане Просмотров: 3519
&quot;Путин - х**ло&quot; - тысячи митингующих в Армении спели украинский хит
"Путин - х**ло" - тысячи митингующих в Армении спели украинский хит
 Просмотров: 2952
Гороскоп на 16 октября: кому больше повезет во второй половине осени
Гороскоп на 16 октября: кому больше повезет во второй половине осени
 Просмотров: 2925
Гороскоп на 17 октября: в чьей жизни наступят долгожданные изменения
Гороскоп на 17 октября: в чьей жизни наступят долгожданные изменения
 Просмотров: 2916
Спорт
"Динамо" впервые стало чемпионом СССР
"Динамо" впервые стало чемпионом СССР
 Просмотров: 18
Ярмоленко не удается перенести игру сборной в клуб – английский обзреватель
Ярмоленко не удается перенести игру сборной в клуб – английский обзреватель Просмотров: 54
Украинский футболист до сих пор хвалит Россию
Украинский футболист до сих пор хвалит Россию 1 Просмотров: 882
Легендарный боксер сенсационно проиграл ноунейму
Легендарный боксер сенсационно проиграл ноунейму Просмотров: 927
Луческу жестко раскритиковал Супрягу
Луческу жестко раскритиковал Супрягу Просмотров: 522
Больше всего комментируют
12
Кива с автоматом и салютом "отпраздновал" годовщину смерти Бандеры
4
СНБО ошибочно ввела санкции против 108 человек - секретарь
4
Порошенко вручили именную награду "30 лет Независимости Украины"
2
СНБО утвердил две стратегии: биозащиты и и информационной безопасности
2
"Где реакция"? - к Венедиктовой и Монастырскому обратились из-за Кивы с автоматом
Голосов: 239
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть