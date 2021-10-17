Итальянская пресса восхищена Коваленко

Коваленко проснулся во втором тайме. Фото: "Специя"

Итальянская пресса очарована резкими изменениями в игре Виктора Коваленко со "Специи". Спортивные издания ставят ему высокие оценки и называют незаменимым игроком.

"В первом тайме выглядел обычным Коваленко, но в раздевалке что-то перемкнуло. После перерыва он играл с воодушевлением и везде успевал. Отдал хороший ассист на Стрельца и повел команду к победе бешеным выстрелом с линии штрафной - не оставил голкиперу никаких шансов", - описывает игру украинца Fantacalcio.

"До сих Коваленко оставался загадкой. После трех минут за "Аталанту" и первых матчей в черно-белой футболке можно было сказать, что этот футболист некоторые важные качества. А теперь он выдал 40-метровое соло с изысканным ассистом на Стрельца. После чего пушечным ударом положил победную жемчужину, которой позавидует даже Инсинье ", - информирует Fantamagazine, добавляя высокие 8 баллов.

"Человек с обложки. Сначала вырезал идеальный ассист на Стрельца, пробежав 40 метров. Этого оказалось мало, он еще забил победный гол исключительной красоты", - слова Tuttomercatoweb. Аудитория профильного портала CalcioSpezia голосованием также определила Коваленко лучшим игроком матча - оценка 8.2.

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Виктор Коваленко сыграл за "Специю" два матча в чемпионате. Вчера он забил первый гол и отметился первым голевым пасом.