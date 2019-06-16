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воскресенье, 16 июня 2019 22:37

Итальянцы прибыли в Бельгию забирать Малиновского

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Итальянцы прибыли в Бельгию забирать Малиновского
Малиновский может стать рекордным трансфером "Генка"

Украинский полузащитник "Генка" Руслан Малиновский очень близок к тому, чтобы переехать в чемпионат Италии, где предметный интерес к нему проявляет "Аталанта".

Как сообщает sport.ua, в настоящий момент в Бельгии пребывает делегация итальянского клуба, которая ведет активные переговоры о переходе Малиновского.

Изначально "Аталанта" хотела убедить боссов "Генка" согласиться продать хавбека за 15 миллионов евро плюс бонусы, но бельгийцы настойчиво хотели получить сразу как минимум на 5 миллионов евро больше.

В итоге отмечается, что к вечеру клубы ударили по рукам. Сумма сделки составит порядка 20 миллионов евро, благодаря чему "Генк" получит солидное подспорье на ведение активной трансферной кампании.

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Ранее сообщалось, что Малиновский достиг согласия по условиям личного контракта с "Аталантой".

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