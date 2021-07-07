Италия вышла в финал Евро

Кьеза открыл счет красивым обводящим ударом. Фото: Reuters

Сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020. В полуфинале в Лондоне итальянцы переиграли сборную Испании в серии пенальти - 4:2. Основное время закончилось вничью - 1:1.

Итальянцы не смогли повторить сценарий предыдущих матчей. Испания с самого начала забрала мяч и заставила подопечных Манчини играть на контратаках. Первый тайм прошел при полном преимуществе испанцев, но голов не было - 0:0.

Во второй половине игры Кьеза в своем стиле сыграл на добивании и красивым обводным ударом открыл счет - 1:0. Испания отыгралась за 10 минут до конца встречи - Мората замкнул красивую комбинацию - 1:1.

В дополнительное время итальянцы сами не играли и соперникам не давали. Они дотянули до серии пенальти, где ошиблись испанцы Ольмо и Мората. Итальянцы не реализовали один удар - 4:2.

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В финале сборная Италии сыграет с победителем пары Англия - Дания. Матч состоится завтра. Финал состоится 11 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.