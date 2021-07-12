Италия вырвала победу в Англии в серии пенальти

Италия вырвала победу во второй серии пенальти подряд. Фото: Reuters

Сборная Италии стала чемпионом Европы по футболу. В финале в Лондоне итальянцы обыграли сборную Англии - 1:1 и 3:2 в серии пенальти.

Англичане очень удачно начали матч. Шоу уже на второй минуте открыл счет. Хозяева стадиона имели еще несколько моментов, чтобы увеличить преимущество.

Постепенно Италия взяла инициативу, а на 67-ой минуте после углового Бонуччи отправил мяч в сетку ворот Англии.

Далее команды поочередно атаковали, но забить не смогли. В серии пенальти Англия не забила три последних удары и проиграла - 2:3.

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Серия без трофеев для сборной Англии продолжается уже 55 лет. Последний раз Англия побеждала в 1966 году на домашнем Кубке мира. Тогда для победы англичан сильно постарался советский арбитр Тофик Бахрамов, который засчитал гол-фантом.