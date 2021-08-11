Италия во второй раз стала чемпионом Европы

Италия отыргывалась после гола в начале игры. Фото: Reuters

11 августа исполняется месяц с тех пор, как сборная Италии победила Англию в финале и стала чемпионом Европы.

11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли" в финале Евро-2020 сошлись сборные Италии и Англии. Они должны были определить, завоюют ли итальянцы во второй раз титул сильнейшей команды континента, или Англия впервые торжествует на Евро.

Хозяева лучше начали матч. Уже на 3-й мин. Харри Кейн отличным пасом нашел на левом крыле атаки Люка Шоу и отдал ему просто под удар. Британцу оставалось только попасть в пустой угол ворот - 1:0.

По инерции Англия атаковала еще 15 мин., но затем инициативу взяли итальянцы. Сначала в них почти ничего не получалось, но со временем моменты у английских ворот становились все острее. Пик доминирования Италии пришелся на первую половину второго тайма. Кьеза и Инсинье создали несколько опасных моментов. Но сравняли счет не они, а ветеран Леонардо Бонуччи, который добил мяч после розыгрыша углового.

В дальнейшем игра проходила с переменным успехом, но ни одна из команд явных моментов не создала. Все закончилось серией пенальти, когда трое игроков сборной Англии ошиблись и попали под жесткую и длительную обструкцию.

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Сборная Италии повторила свой успех 1968 года, когда у себя на родине "скуадра адзурра" впервые стала чемпионом Европы. Команда побила свой же рекорд по продолжительности матчей без поражений. Тренер Роберто Манчини довел серию до 34 матчей.