Италия во второй раз стала чемпионом Европы

 
Ексклюзивы
1/5
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
1 Просмотров: 612
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 1197
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
Просмотров: 2682
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
9 Просмотров: 2331
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Просмотров: 558
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Просмотров: 630
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
2 Просмотров: 414
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
5 Просмотров: 6660
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Просмотров: 2655
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
1 Просмотров: 540
Фото
Все фото
4
5
8
6
7
Тимановськая продала свою медаль из-за Лукашенко
Тимановськая продала свою медаль из-за Лукашенко
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
&quot;Горжусь своими матчами в Токио&quot; - Свитолина вернулась в Киев после Олимпиады
"Горжусь своими матчами в Токио" - Свитолина вернулась в Киев после Олимпиады
Тоже претендует на медали: показали жену призера Олимпиады Романчука
Тоже претендует на медали: показали жену призера Олимпиады Романчука
Госпитализировали сестру Роналду. Она называла Covid-19 обманом
Госпитализировали сестру Роналду. Она называла Covid-19 обманом
Видео
Все видео
Италия во второй раз стала чемпионом Европы
Италия во второй раз стала чемпионом Европы
В "Шахтере" прокомментировали победу над "Генком"
В "Шахтере" прокомментировали победу над "Генком"
Как форвард "Вильярреала" сломал ногу сопернику
Как форвард "Вильярреала" сломал ногу сопернику
Лига чемпионов близко: почему "Шахтер" прошел "Генк"
Лига чемпионов близко: почему "Шахтер" прошел "Генк"
"Колос" вылетел из Лиги конференций
"Колос" вылетел из Лиги конференций
Интервью
1/5
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Просмотров: 252
Ко Дню независимости покажут политический триллер, как украинцы разрушили империю зла
Ко Дню независимости покажут политический триллер, как украинцы разрушили империю зла
Просмотров: 72
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
2 Просмотров: 1953
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
Просмотров: 1404
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 1197
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
10 августа 2021
Просмотров: 198
Зіпсоване Євро
Уболівав за Італію раз у житті, на Кубку світу 1994 року у США. Кістяк тієї команди становили гравці улюбленого "Мілана", який виграв національний ...
среда, 11 августа 2021 11:09

Италия во второй раз стала чемпионом Европы

  Комментировать
Италия во второй раз стала чемпионом Европы
Италия отыргывалась после гола в начале игры. Фото: Reuters

11 августа исполняется месяц с тех пор, как сборная Италии победила Англию в финале и стала чемпионом Европы.

11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли" в финале Евро-2020 сошлись сборные Италии и Англии. Они должны были определить, завоюют ли итальянцы во второй раз титул сильнейшей команды континента, или Англия впервые торжествует на Евро.

Хозяева лучше начали матч. Уже на 3-й мин. Харри Кейн отличным пасом нашел на левом крыле атаки Люка Шоу и отдал ему просто под удар. Британцу оставалось только попасть в пустой угол ворот - 1:0.

По инерции Англия атаковала еще 15 мин., но затем инициативу взяли итальянцы. Сначала в них почти ничего не получалось, но со временем моменты у английских ворот становились все острее. Пик доминирования Италии пришелся на первую половину второго тайма. Кьеза и Инсинье создали несколько опасных моментов. Но сравняли счет не они, а ветеран Леонардо Бонуччи, который добил мяч после розыгрыша углового.

В дальнейшем игра проходила с переменным успехом, но ни одна из команд явных моментов не создала. Все закончилось серией пенальти, когда трое игроков сборной Англии ошиблись и попали под жесткую и длительную обструкцию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тренерское поражение Саутгейта: реакция СМИ на финал Евро Италия - Англия

Сборная Италии повторила свой успех 1968 года, когда у себя на родине "скуадра адзурра" впервые стала чемпионом Европы. Команда побила свой же рекорд по продолжительности матчей без поражений. Тренер Роберто Манчини довел серию до 34 матчей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Италия во второй раз стала чемпионом Европы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
августа

Италия во второй раз стала чемпионом Европы

Самое читаемое
Какими Карпаты увидел венгерский фотограф 150 лет назад
Какими Карпаты увидел венгерский фотограф 150 лет назад
20
 Просмотров: 6984
Хотела заработать на учебу: рассказали о 16-летней продавщице арбузов, которую снесло авто
Хотела заработать на учебу: рассказали о 16-летней продавщице арбузов, которую снесло авто
3
 Просмотров: 4149
Она &quot;вышла&quot; первой. Он - через несколько секунд: страшные подробности самоубийства супругов
Она "вышла" первой. Он - через несколько секунд: страшные подробности самоубийства супругов Просмотров: 3879
В тюрьме ДНР убили трех заключенных. Среди них- чемпион Украины
В тюрьме ДНР убили трех заключенных. Среди них- чемпион Украины Просмотров: 3672
Гороскоп на 10 августа: назвали самые злопамятные знаки зодиака
Гороскоп на 10 августа: назвали самые злопамятные знаки зодиака
 Просмотров: 3492
Спорт
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
 Просмотров: 252
В "Шахтере" прокомментировали победу над "Генком"
В "Шахтере" прокомментировали победу над "Генком"
 Просмотров: 198
Яремчук удачно дебютировал за "Бенфику"
Яремчук удачно дебютировал за "Бенфику" Просмотров: 270
Официально. Месси перешел в ПСЖ
Официально. Месси перешел в ПСЖ Просмотров: 288
Как форвард "Вильярреала" сломал ногу сопернику
Как форвард "Вильярреала" сломал ногу сопернику
 Просмотров: 369
Больше всего комментируют
2
Президент Зеленский становится политической копией предшественника - СМИ
2
Украина готова к полномасштабному вторжению - главнокомандующий ВСУ
2
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
1
Тимановськая продала свою медаль из-за Лукашенко
1
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
Голосов: 147
Голосование Сергей Ребров выведет сборную Украины по футболу в финальную часть Кубка мира-2022?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть