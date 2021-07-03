Италия победила Бельгию в четвертьфинале Евро

Роберто Манчини возглавляет сборную Италии с 2018 года. Фото: Gettyimages.com

В матче 1/4 финала Евро-2020/21 сборная Италии победила Бельгию - 2:1.

Что нужно знать об игре в Мюнхене?

Незасчитанный гол Джорджо Кьелинни. Капитан итальянцев забил в начале матча после стандарта, но его гол не засчитали из-за нарушения правил.

Равная игра. Обе команды создавали моменты моменты у ворот соперников.

Преимущество Италии в середине поля. Команда Роберто Манчини выиграла середину поля и смогла закрыть лидера бельгийцев Кевина Де Брюйне. Только под конец матча бельгийцы смогли получить контроль над серединой поля.

Бельгия не смогла побороть высокий прессинг итальянцев

Результативное завершение первого тайма. В последние 15 минут игры Италия забила дважды, а Бельгия смогла ответить голом Ромелу Лукаку с пенальти.

Шедевр Лоренцо Инсинье. Лидер "Наполи" забил красивым дальним ударом в девятку ворот Тибо Куртуа.

Бельгийцы не реализовали свои моменты во втором тайме. После перерыва команда Роберто Мартинеса имела 2-3 хороших момента забить, но так и не смогла сравнять счет.

Надежная игра Доннаруммы. Вратарь итальянцев провел сильный матч. В нужный момент выручал свою команду, давал уверенность защитникам. Пропустил только с пенальти.

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Бельгия не смогла провести финальный штурм. В последние 10-15 минут у бельгийцев ничего не получалось в атаке. Моментов не было. Они сбились на навалу. Замены не усилили игру.

Тренерская победа Манчини. Италия буквально "задушила" Бельгию высоким прессингом. Бельгийцы не могли спокойно разыгрывать мяч и показать свой потенциал. Много сил уходило на защиту собственных ворот и доведение мяч на половину соперника. Италия закономерно вышла в полуфинал.

Матч достойный финала. Какие футбола, скорости были на высоком уровне. Оба соперника показали хорошую физическую, тактическую подготовку и индивидуальное мастерство.

6 июля Италия сыграет против Испании в полуфинале Евро. Начало игры в 22:00. 3 июля сборная Украины сыграет против Англии в 1/4 финала Евро. Начало игры в 22:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.