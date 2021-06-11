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пятница, 11 июня 2021 21:03

Италия легко разбила Турцию в стартовом матче Евро

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Италия легко разбила Турцию в стартовом матче Евро
Фото: Footballua.tv

Добрый вечер!

Пять долгих лет мы ждали этого события. Казалось еще вчера сборная Украины бесславно закончила Евро-2016 и забрала у нас надежду. Но сегодня стартует новый чемпионат и мы живем новыми ожиданиями.

Семнадцатый по счету чемпионат Европы стартует менее чем через час. Его должны были открыть в прошлом году, но коронавирус внес коррективы в эти планы. Многострадальный Евро отложили на год. И вот теперь пришло его время.

Сборная Италии стартует в Риме матчем с Турцией. Несмотря на котировки букмекеров, которые дают 1,48 на победу хозяев и 8,2 на победу Турции. Однако Турция вряд ли согласится с ролью аутсайдера. В команде есть очень техничные и сильные исполнители - Чалханоглу, Ундер и Италии придется очень много работать, чтобы доказать свой статус фаворита.

Тренеры уже назвали стартовые составы.

Турция – Чакыр, Челик, Мераш, Демирал, Сеюнджю, Туфан, Языджи, Йокушлу, Чалханоглу, Йылмаз, Караман.

Италия – Доннарумма, Спинаццола, Кьеллини, Бонуччи, Флоренци, Жоржиньо, Локателли, Инсинье, Барелла, Берарди, Иммобиле.

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Началась церемония открытия.

Играют гимны команд.

Матч начался! Евро начался!

3 мин. Осторожно начинают команды. Особенно гости.

7 мин. Италия обладает территориальной инициативой, но до угроз дело даже близко не доходит.

12 мин. Турция огрызнулась контратакой, но Йылмаз не смог отдать точный пас с правого фланга.

18 мин. Активные атаки Италии приводят к моменту Берарди. Игрок "Сассуоло" не попадает в створ.

22 мин. Италия претендовала на пенальти. В руку попал мяч после удара Иммобиле. Однако арбитр из Нидерландов проигнорировал момент.

29 мин. Турция защищается и держится. Итальянцы атакуют большими силами. Турецких контратак пока нет.

33 мин. Иммобиле убежал от опекунов и ударил головой. Немного не попал.

35 мин. Доннарумма впервые вступил в игру после прострела с фланга.

41 мин. Тайм уверенно катится к нулевой ничьей.

44 мин. Иммобиле бил из пределов штрафной и точно в руки Чакыру.

Перерыв. Под конец тайма Италия претендовала на еще один пенальти, но арбитра сегодня игрой руками не удивишь.

49 мин. Барелла попытался вывести Иммобиле на удар, но Чакыр опередил форварда.

52 мин. ГОЛ, Италия! Турция провалилась на правом фланге защиты, Берарди прострелил и Демирал срезал в свои ворота. Первый гол и первый автогол!

57 хв. Відкрита гра пішла. Кожна команда відповідає атакою на випад суперника.

58 мин. Потенциальный новобранец "Шахтера" Локателли ударом с 20 метров потренировал голкипера турок. Чакыр вытянулся в струнку и парировал.

66 мин. Гол! Иммобиле! Чакыр парирует удар Спинацоллы, но Иммобиле выскочил и добил в сетку. Первый гол Чиро - 2:0!

71 мин. Опять серия атак от Турции ничем не заканчивается. Ни одного удара в створ от наших соседей.

74 мин. Кристанте заменил Локателли.

79 мин. ГОЛ! Инсинье. Обводным ударом с угла вратарской игрок "Наполи". - 3:0. Ничего не осталось от Турции.

81 мин. Белотти меняет Иммобиле.

89 мин. Доигрывают матч команды. Исчезла острота.

90 мин. Итальянцы поразили заряженностью на ворота. Один из явных фаворитов Евро.

Сборная Италии удачно стартовала на Евро с большой победы. Давно не приходилось видеть в матче открытия такой победы. Италия выходит на первое место в группе.

Автор: Юрий Стригун
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