Совсем скоро станет известно имя победителя 21 Кубка мира в истории. А пока предлагаем вспомнить победителей предыдущих 20 мундиалей.

1930 год, Уругвай

Победителем первого в истории Кубка мира стала страна в которой и происходил турнир.

Уругвай - Аргентина 4:2.

1934, Италия

Второй трофей в истории также достался стране-хозяин.

Италия - Чехословакия 1:1 (2:1 в дополнительное время)

1938, Франция

На третьем мундиале традиция была нарушена. Но второй раз подряд трофей получили итальянцы

Италия - Венгрия 4:2

Затем Кубок мира был приостановлен на долгих 12 лет. Причиной стала Вторая Мировая война.

Возобновился турнир через 12 лет.

1950, Бразилия

Турнир был интересен тем, что в нем не было фианлу. Он не проходил по классической Олимпиському системой на вылет, а состоял из групповых этапов. В финальной группе было 4 команды: Уругвай, Бразилия, Швеция и Испания. Решающим стал матч третьего тура между представителями Южной Америки.

Уругвай - Бразилия 2:1

1954, Швейцария

В финале этого турнира встретились две европейские сборные. Победу одержали немцы

ФРГ - Венгрия 3:2

1958 год, Швеция

Свою стираешь победу в истории здбулы бразильцы. Но далеко не последнюю.

Бразилия - Швеция 5:2

Автор: dofootball.com.ua Бразилия получила первый Кубок мира в 1958 году

1962, Чили

Бразилия во второй раз подряд получает звание сильнейшей сборной мира

Бразилия - Чехословакия 3:1

1966, Англия

Победителем турнира в первый раз за последние 32 года стала страна хозяин. Но матч запаьятався не только результатом, но и скандалом. Советский арбитр взял на себя ответственность и засчитал очень суперчливий мяьч англичан в добавленное время. К сьогднишнього дня никто не может точно сказать пересек ли мяч линию ворот или голую все же не было.

Гол, который возможно и не было

Гол, который возможно и не было

Англия - ФРГ (Германия) 2:2 (дополнительное время 4: 2)

1970 год, Мексика

В финале Бразилия разгромила соперника и выиграла третий Кубок мира в истории

Бразилия - Италия 4: 1

1974 год, ФРГ

Опять продолжение традиции, хозяин турнира выиграет турнир

ФРГ - Нидерланды 2: 1

1978 год, Аргентина

И второй раз подряд выигрывает страна-хозяин. И второй раз подряд в финале неудачниками стали Нидерланды

Аргентина - Нидерланды 1: 1 (3: 1 дополнительное время)

1982 г., Испания

Третий трофей в своей истории завоевала сборная Италии.

Италия - ФРГ 3: 1

1986 год, Мексика

Победу в турнире одержала сборная Аргентини.Але памятный момент произошел в четвертьфинале. Англия встречалась с Аргентиной.

На 51-й минуте матча Диего Марадона открыл счет. Стив Ходж неудачно отбил мяч на своего вратаря Питера Шилтона, и Марадона, который уступал голкиперу в росте на 20 см, своей левой рукой, опередив вратаря, забил гол. Арбитр встречи тунисец Али Бен-Насер нарушения правил не зафиксировал. После игры Диего сказал: "Я не коснулся мяча, это была рука Бога"

Финал

Аргентина - ФРГ 3: 2

1990 год, Италия

Победу одержала ФРГ, через несколько недель после мундиаля стала Германией.

ФРГ - Аргентина 1: 0

1994 год, США

Бразилия приобретает свой четвертый Кубок мира. В финале они в серии пенальти переиграли Италию.

Бразилия - Италия 0: 0 (3: 2 по пенальти)

1998 год, Франция

Первый, до сегодняшнего дня трофей сборной Франции. В финале были разбиты Бразильцы

Франция - Бразилия 3: 0.

2002 год, Южная Корея / Япония

Скандальный Кубок мира, который запомнился предвзятым судейством в сторону хозяев турнира. Благодаря арбитрам, скромная сборная Южной Кореи смогла выйти в полуфинал. В 1/8 и 1/4 судьи вытащили команду дальше. Сначала арбитрами были уничтожены Итальянцы. Корейцы прошли дальше благодаря голу в дополнительное время. (2: 1) в четвертьфинале корейцы смогли пройти Испанию в серии пенальти. Однако если бы судейство было объективным, испанцы решили бы все вопросы задолго до овер-таймов.

Остановить их смогла в полуфинале сборной Германии.

А вот в финале рекордный 5 Кубок мира получила Бразилия.

Бразилия - Германия 2:0



2006 год, Германия

Для Украины этот мундиаль запомнился успешным выступлением и вылетом в 1/4 от будущих чемпионов итальянцев. А вот весь мир запомнил этот финал, из-за конфликта Зидан-Матерацци.

Драматический финал Кубка Мира состоялся 9 июля 2006 года на "Олимпиаштадион", в Берлине.

Основное время матча закончилось вничью, в овертайме нас ждала драматическая развязка. Вспыхивает конфликт между Матерацци и Зиданом - итальянец оскорбил его сестру, и неудержимый Зинедин ударяет соперника головой в грудь, за что получает удаление за десять минут до конца матча.

В серии пенальти Италия стала чемпионом мира. Зидан впоследствии жалел, что поддался на провокацию и так скандально завершил выступление за сборную, но именно из-за этого момента финал стал легендарным.

Италия - Фрнация 1: 1 (5: 3 по пенальти)

2010 год, ЮАР

Впервые в истории турнир прошел на африканском континенте.

Победу в дополнительное время получила неудержимая в то время сборная Испании. А Нидерланды проиграли третий финал в истории.

Испания - Нидерланды 0: 0 (1: 0 в дополнительное время)

Автор: ТСН Автором победного мяча стал Андреас Иньеста

2014 год, Бразилия



Сборная Ничмеччины в пивфианли поиздевалась над хозяевами турнира (7: 1). А в финале в дополнительное время победили звездную сборную Аргентины во главе с Месси.

Победный гол на счету марио Гетце.



Германия - Аргентина 0: 0 (1: 0 в дополнительное время)

Германия выиграла трофей в четвертый раз в истории

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Франция - Хорватия 4:2 Сборная Ничмеччины в пивфианли поиздевалась над хозяевами турнира (7: 1). А в финале в дополнительное время победили звездную сборную Аргентины во главе с Месси.Победный гол на счету марио Гетце.Германия - Аргентина 0: 0 (1: 0 в дополнительное время)Франция - Хорватия 4:2

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