Совсем скоро станет известно имя победителя 21 Кубка мира в истории. А пока предлагаем вспомнить победителей предыдущих 20 мундиалей.
1930 год, Уругвай
Победителем первого в истории Кубка мира стала страна в которой и происходил турнир.
Уругвай - Аргентина 4:2.
1934, Италия
Второй трофей в истории также достался стране-хозяин.
Италия - Чехословакия 1:1 (2:1 в дополнительное время)
1938, Франция
На третьем мундиале традиция была нарушена. Но второй раз подряд трофей получили итальянцы
Италия - Венгрия 4:2
Затем Кубок мира был приостановлен на долгих 12 лет. Причиной стала Вторая Мировая война.
Возобновился турнир через 12 лет.
1950, Бразилия
Турнир был интересен тем, что в нем не было фианлу. Он не проходил по классической Олимпиському системой на вылет, а состоял из групповых этапов. В финальной группе было 4 команды: Уругвай, Бразилия, Швеция и Испания. Решающим стал матч третьего тура между представителями Южной Америки.
Уругвай - Бразилия 2:1
1954, Швейцария
В финале этого турнира встретились две европейские сборные. Победу одержали немцы
ФРГ - Венгрия 3:2
1958 год, Швеция
Свою стираешь победу в истории здбулы бразильцы. Но далеко не последнюю.
Бразилия - Швеция 5:2
1962, Чили
Бразилия во второй раз подряд получает звание сильнейшей сборной мира
Бразилия - Чехословакия 3:1
1966, Англия
Победителем турнира в первый раз за последние 32 года стала страна хозяин. Но матч запаьятався не только результатом, но и скандалом. Советский арбитр взял на себя ответственность и засчитал очень суперчливий мяьч англичан в добавленное время. К сьогднишнього дня никто не может точно сказать пересек ли мяч линию ворот или голую все же не было.
Англия - ФРГ (Германия) 2:2 (дополнительное время 4: 2)
1970 год, Мексика
В финале Бразилия разгромила соперника и выиграла третий Кубок мира в истории
Бразилия - Италия 4: 1
1974 год, ФРГ
Опять продолжение традиции, хозяин турнира выиграет турнир
ФРГ - Нидерланды 2: 1
1978 год, Аргентина
И второй раз подряд выигрывает страна-хозяин. И второй раз подряд в финале неудачниками стали Нидерланды
Аргентина - Нидерланды 1: 1 (3: 1 дополнительное время)
1982 г., Испания
Третий трофей в своей истории завоевала сборная Италии.
Италия - ФРГ 3: 1
1986 год, Мексика
Победу в турнире одержала сборная Аргентини.Але памятный момент произошел в четвертьфинале. Англия встречалась с Аргентиной.
На 51-й минуте матча Диего Марадона открыл счет. Стив Ходж неудачно отбил мяч на своего вратаря Питера Шилтона, и Марадона, который уступал голкиперу в росте на 20 см, своей левой рукой, опередив вратаря, забил гол. Арбитр встречи тунисец Али Бен-Насер нарушения правил не зафиксировал. После игры Диего сказал: "Я не коснулся мяча, это была рука Бога"
Финал
Аргентина - ФРГ 3: 2
1990 год, Италия
Победу одержала ФРГ, через несколько недель после мундиаля стала Германией.
ФРГ - Аргентина 1: 0
1994 год, США
Бразилия приобретает свой четвертый Кубок мира. В финале они в серии пенальти переиграли Италию.
Бразилия - Италия 0: 0 (3: 2 по пенальти)
1998 год, Франция
Первый, до сегодняшнего дня трофей сборной Франции. В финале были разбиты Бразильцы
Франция - Бразилия 3: 0.
2002 год, Южная Корея / Япония
Скандальный Кубок мира, который запомнился предвзятым судейством в сторону хозяев турнира. Благодаря арбитрам, скромная сборная Южной Кореи смогла выйти в полуфинал. В 1/8 и 1/4 судьи вытащили команду дальше. Сначала арбитрами были уничтожены Итальянцы. Корейцы прошли дальше благодаря голу в дополнительное время. (2: 1) в четвертьфинале корейцы смогли пройти Испанию в серии пенальти. Однако если бы судейство было объективным, испанцы решили бы все вопросы задолго до овер-таймов.
Остановить их смогла в полуфинале сборной Германии.
А вот в финале рекордный 5 Кубок мира получила Бразилия.
Бразилия - Германия 2:0
2006 год, Германия
Для Украины этот мундиаль запомнился успешным выступлением и вылетом в 1/4 от будущих чемпионов итальянцев. А вот весь мир запомнил этот финал, из-за конфликта Зидан-Матерацци.
Драматический финал Кубка Мира состоялся 9 июля 2006 года на "Олимпиаштадион", в Берлине.
Основное время матча закончилось вничью, в овертайме нас ждала драматическая развязка. Вспыхивает конфликт между Матерацци и Зиданом - итальянец оскорбил его сестру, и неудержимый Зинедин ударяет соперника головой в грудь, за что получает удаление за десять минут до конца матча.
В серии пенальти Италия стала чемпионом мира. Зидан впоследствии жалел, что поддался на провокацию и так скандально завершил выступление за сборную, но именно из-за этого момента финал стал легендарным.
Италия - Фрнация 1: 1 (5: 3 по пенальти)
2010 год, ЮАР
Впервые в истории турнир прошел на африканском континенте.
Победу в дополнительное время получила неудержимая в то время сборная Испании. А Нидерланды проиграли третий финал в истории.
Испания - Нидерланды 0: 0 (1: 0 в дополнительное время)
Сборная Ничмеччины в пивфианли поиздевалась над хозяевами турнира (7: 1). А в финале в дополнительное время победили звездную сборную Аргентины во главе с Месси.
Победный гол на счету марио Гетце.
Германия - Аргентина 0: 0 (1: 0 в дополнительное время)
2018, Россия
Франция - Хорватия 4:2
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