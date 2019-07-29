Испанский тренер пожаловался, что в "Динамо" заставляют учить украинский язык

Эдуардо Докампо сменил летом "Динамо" на "Рубин"

Бывший помощник Александра Хацкевича в "Динамо" Эдуардо Докампо, который теперь работает в российском "Рубине", рассказал об отношении к русскому языку в киевском клубе.

"Ко мне было хорошее отношение, все было спокойно. Меня там принимали хорошо и провели тоже нормально, ведь я испанец. Возможно, если бы я был украинцем или русским, было бы иначе.

Изучал ли украинский язык? Нет, там многие понимают русский. На самом деле об этом нельзя писать! Русский язык - это для них...

У нас было так, новые игроки говорили, что они пытаются учить русский язык, думали, что это местный язык, но на них обижались. В клубе хотели, чтобы новички учили именно украинский язык", - предает слова Докампо Sport.business-gazeta.ru.

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Эдуардо Докампо работал помощником Хацкевича в сборной Беларуси, помощником Реброва в "Аль-Ахли". В прошлом сезоне был ассистентом главного тренера "Динамо", после чего пошел работать в казанский "Рубин". Его место в Киеве занял другой испанец - Висенте Гомес.