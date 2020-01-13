Испанские фанаты устроили марш против Зозули

Испанские фанаты "Райо Вальекано" и "Баракальдо" устроили акцию против украинского нападающего "Альбасете" Романа Зозули.

Марш провели 12 января перед поединком "Баракальдо" - "Райо Вальекано" в Кубке Испании, сообщает Masquealba.

Фанаты поют песню со словами Zozulya puto nazi - "Кукушка - нацистская шлюха".

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Конфликт футболиста с болельщиками "Райо Вальекано" связан с тем, что Зозуля активно поддерживает украинскую армию с момента начала войны в Донбассе, в то время как леворадикальные фанаты Райо поддерживают так называемую ДНР.