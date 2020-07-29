Испанская пресса нашла в Украине нового Бекхэма

Полузащитник "Динамо" Богдан Леднев получил похвалу от журналистов издания VIP Deportivo. Там пишут, что Леднев является одним из самых неординарных украинских футболистов и даже сравнивают его стиль игры с Дэвидом Бекхэмом. Сообщает сайт Sportanalytic.com.
Испанцы утверждают, что Богдан отлично вписывается в современный футбол, а умение выполнять штрафные удары только добавляет ему изюминки.
В юности Богдан мог оказаться в Испании, но в последний момент решил подписать контракт с "Динамо".
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Прошлый сезон Леднев играл в аренде за "Зарю". В 27 проведенных матчах забил 11 мячей.
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