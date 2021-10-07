Испания оборвала рекордную серию сборной Италии

Ферран Торрес выступает за "Манчестер Сити" с лета 2020 года. Фото: Gettyimages.com

В полуфинале Лиги наций сборная Испании победила действующего победителя Евро Италию - 2:1.

Команда Луиса Энрике забила два гола в первой половине встречи - дубль оформил полузащитник "Манчестер Сити" Ферран Торрес. Оба раза ассистентом выступал Микель Оярсабаль.

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Итальянцы играли вдесятером с конца первого тайма - после удаления защитника "Ювентуса" Леонардо Бонуччи.

На 83-й мин. Лоренцо Пеллегрини попытался спасти матч для чемпионов Европы и отыграл один мяч, но на большее итальянцев сегодня не хватило.

Италия под руководством Роберто Манчини проиграла в 37-м матче и оборвала свою беспроигрышную серию.

В другом поединке 1/2 финала Лиги наций 7 октября, встретятся сборные Франции и Бельгии. Стартовый свисток поединка прозвучит в 21:45.

Финал второго в истории розыгрыша Лиги наций состоится 10 октября на "Сан-Сиро". Матч за третье место пройдет также 10 октября на "Ювентус Стэдиум" в Турине.